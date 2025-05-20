荔枝角新宿風情居酒屋！一站式品嘗日本各地B級美食：北海道海鮮野菜鏘鏘燒、廣島牛腸天婦羅、名古屋鰻魚飯三食

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曾經見識過東京巨蛋內舉行的「東京故鄉祭」，其實是一年一度、連續十日的美食盛事。名叫「東京故鄉」，其實包羅日本由南至北的美食和祭典。祭典有來自青森的睡魔花車、秋田竿燈祭，雖然規模縮小，但在巨蛋的天幕之下，亦是震撼！最重要，場內以城以劃分區域，帶來北海道、東北、九州及沖繩等美食。可以一次過品嘗全日本人氣美食，十分滿足，只恨自己胃納太小。「東京故鄉祭」於每年年初舉行，錯過今次，便要等明年。或者，先到荔枝角止癮！

荔枝角的鵜舞的小門就像多啦A夢的隨意門，推開，一秒來到日本的居酒屋。佔地3,500平方呎的空間，夾雜著烹調聲和人聲，充滿日式人氣熱鬧。居酒屋的菜式本多就多元，日藉總廚楢﨑顕策及日藉副總廚松田亞弓小姐，以新鮮進口的日本時令食材主理日式串燒丶前菜丶釜飯及爐端燒等。最近，更推出日本全國各地區的鄉土及B級美食。

就到B級，並非次級的B。這一詞最早在1985年由作家田澤龍次在雜誌《angle》裡提出，靈感來自日本低成本的「B級映画」（二流電影），再混搭法文的「gourmet」（美食家），碰撞出一個全新的名詞，專門形容那些用普通食材、簡單做法卻美味到炸裂的平民料理。

有趣的是，「グルメ」（gourmet）本來是形容那些挑剔的美食家，但「B級グルメ」這詞一出，硬是把「美食家」這個高雅概念拽下凡間，變成形容街頭巷尾的平民美味，簡直是詞語進化的奇蹟！從2006年起，日本開始舉辦「B-1美食大賞」（B-1グランプリ），這可不是普通的美食比賽，而是地方經濟的助推器！每年，全日本的B級美食齊聚一堂，從北海道的海鮮湯到九州的炸雞串，美食愛好者可以一口氣吃遍全國的平民珍饈。更酷的是，這裡的「B」其實不是B級，而是「地區品牌」（BRAND）的縮寫，透過一碗炒麵、一串燒烤，推廣每個小鎮的獨特魅力。

這些B級美食背後的故事也讓人著迷。比如，B級美食往往誕生於庶民的日常需求，像戰後物資匱乏時，當地人用手邊的食材搞出創意料理，像是福岡的明太子炒飯，或是大阪的章魚燒，簡單卻充滿人情味。還有一些B級美食甚至帶動了地方旅遊，比如山梨的「甲府鳥もつ煮」（雞雜燉），這道用雞內臟燉煮的料理在2010年拿下B-1大賞冠軍後，硬是讓甲府變成吃貨朝聖地！每年B-1大賞就像一場美食嘉年華，攤販前排起長龍，熱鬧得像過節，參賽的料理不只比味道，還比誰的故事更動人、誰的地區更值得一遊。

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