西班牙籍名廚進駐淺水灣古典浪漫餐廳！全新周日地中海Brunch：吃盡鮮甜龍蝦鮑魚、36個月伊比利黑毛豬火腿誠意十足

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夏日炎炎，比起海邊走走，我有時更滿足於海邊看看，尤其星期日的中午。剛過去的星期日，我又去了淺水灣影灣園的The Verandah歎早午餐。對於愛浪漫的人來說，這裡古典優雅，是《傾城之戀》男女主角約會地點。而對於愛西班牙菜的我來說，不要錯過捧場新任行政總廚Jordi Vallès Claverol的機會。

對上一次見Jordi，應該是在JUNO。Jordi來自西班牙巴塞隆納，自幼受母親熏陶，可說於廚房中成長，他的料理充滿地中海風味。他在家鄉巴塞隆納的米芝蓮餐廳開啟廚藝生涯，踏足巴黎、北京、布吉和香港，曾擔任中環歌賦街人氣餐廳Chueca掌舵人，由他主理的JUNO地中海餐廳更於2025年初獲得米芝蓮指南的必比登推介。現在，來到淺水灣影灣園擔任行政總廚，令人期待！

前身為淺水灣酒店、建於1920年的影灣園，充滿歐陸風情。去年重新設計植物園景後，更富地中海悠閒氣息。這次踏入The Verandah，發現部分牆身飾以西葡一帶的瓷磚圖案圖作；夠細心的話，更會發覺員工制服換上醒神的米白圍裙，帶出親切感；而音樂亦由原先的古典樂曲，變作DJ播放的輕快旋律。再加上窗外的椰林樹影和藍色海洋，真的很地中海！

全新早午餐以海鮮為主，波士頓龍蝦、雪蟹腳、日式鮑魚、加拿大扇貝、鮮蝦和青口。西班牙人烹調海鮮真的出色，海鮮鮮甜得很，就像剛從大海撈上來一樣。日式鮑魚尤其有驚喜，口感軟腍又煙韌，日式醬油入味，做出矜貴乾鮑的口味。海鮮方面，還有三文魚、吞拿魚、薄片帶子和油甘魚刺身。另外，Jordi怎會不發揮創意，開胃小碟如酸汁醃油甘魚和帶子薄片配紅莓醬等，鮮爽甜美。

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