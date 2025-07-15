尖沙咀五星酒店聯乘香水主題下午茶！鮮嫩番石榴龍蝦肉卷、香烤焦糖巴斯克芝士蛋糕、清新西柚乳酪杯，為夏日充電！

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尖沙咀喜來登酒店18樓的視佳廊，可說是維多利亞港景色高空餐廳的經典。同行的太太朋友望著窗外憶說：「大概三十多年前吧、我先生常到大富豪傾生意，我每次都來這裏喝茶等他。」即使這個城市急速變化，她的回憶卻沒有褪色。餐廳開業多年，落地玻璃窗內也經過翻新改裝，雅致氣氛不變。坐在窗邊位置，像擁有整個維港。太太不斷說：「香港真係好靚！」認同！真的很美。這景色要好好珍惜，好好欣賞。所以上星期，於經典的場地，約上幾位好友一起以餐廳最新的「Sundae Neon Twist 魅力霓虹下午茶」。

香港喜來登酒店酒店再度攜手紐約時尚傳奇品牌ANNA SUI，推出「Sundae Neon Twist 魅力霓虹下午茶」。下午茶的靈感源自ANNA SUI最新夏季香水系列「Sundae Neon Twist」。一見到這款香水，雪糕新地的造型與糖果般的繽紛色調，瞬間點燃少女心。大廚團隊巧妙地將香水中的熱帶果香、花卉的細膩清香，以及溫暖的木質調，幻化成十款精緻的鹹甜小點。香水擁有前調、中調和基調，大廚亦以此為藍本，讓每一款糕點造型別出心裁之餘，更完美呼應香水的層次感。

這場限時下午茶從即日起至2025年8月31日供應，每位定價HK$338（另加一服務費）。若透過喜來登網上商店預訂，更可享75折優惠，實在誘人。更令人心動的是，每位賓客都能獲贈一份ANNA SUI限量禮品套裝，以及一張價值HK$390的ANNA SUI香水門店邀請卡。

先從5款鹹點開始，番石榴龍蝦肉卷像個可愛迷你版的龍蝦包，鮮嫩的龍蝦肉搭配熱帶風情的番石榴蛋黃醬，點綴著蒔蘿與食用花瓣，於舌尖綻放出芬芳。橙花蜜汁炸雞迷你漢堡也是吸引，將香橙果醬的酸甜與酥脆炸雞完美融合，佐以蜜糖紅椰菜的清新口感，香口卻不膩。洛神花煙燻三文魚番茄三文治，經典的精彩變奏，煙燻三文魚的濃郁風味與幼滑奶油芝士相得益彰，搭配洛神花啫喱的清雅酸香，花香與煙燻氣息在舌尖交織。

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