中環人氣酒吧石板街載譽歸來！10款新酒呈現超現實臨床美學：德國Ortiz IV Gin首次登陸香港、特色Bar food超滿足！

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喜歡Gin的，應該都去過隱藏於置地廣場內的Dr. Fern’s Gin Parlour。那扇復古診所風的入口，帶點神秘又懷舊的氣息，一推門就像闖進藥劑博士的秘密花園，超有氛圍！不過，因為廣場擴建工程，Dr. Fern’s年初暫別酒迷，短暫沉寂後，終於在上個月重磅回歸中環，進駐石板街酒店，帶著全新面貌載譽開業！這回以Dr. Fern的私人宅邸為主題，保留經典格調的同時，又有全新的體驗！

The Doctor’s Residence by Dr. Fern位於石板街酒店3樓，按下門鈴（應該只是裝飾用），再推門而入，熟悉的畫面——陳列氈酒的酒架，再次重現眼前。說說Dr. Fern的背景，他是一位神秘的醫生兼植物學家，Dr. Fern，以獨到的眼光與巧手，悉心調配個人化雞尾酒，療癒都市人的身心靈。他熱衷於治療非手術類病症，憑藉環遊世界的冒險經歷，搜集罕見且鮮為人知的奇異原料，打造出獨一無二的氈酒配方，並巧妙融入本地採摘的草本植物，令人驚嘆。The Doctor’s Residence酒吧薈萃超過400款氈酒，包括稀有酒標與草本佳釀，每一款皆經精心挑選，交織出近乎夢幻的味覺體驗。

感覺瘋狂，又有親切，好像《哈利波特》書中的人物。Dr. Fern的宅邸比起「診所」大得多，當中有「實驗室」區的企位、一排吧枱位、猶如客廳的梳化位，還有大露台。「豪宅」可容納120人，牆上覆滿蕨類圖案的復古壁紙，搭配綠寶石般閃耀的絲絨座椅，還有那散發迷幻光輝的熔岩燈與古董傢俬，以狂野自由年代為靈感，低語著從70’s流傳至今的神秘故事。戶外露台搖身一變，成為綠意盎然的療癒花園，DJ台點燃夜晚的節奏，隱秘的植物角落與露天座位完美交融。想高談闊論，或者想聊秘密，總有適合的角落。

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