越南全東南亞最大度假村！採新鮮雞蛋做早餐、跟大廚學煮越式沙律、還有天然蜂蜜芒果甜品！足不出戶的美食之旅

加入最愛專欄 收藏文章

本來選擇去越南金蘭（Cam Ranh）旅遊，是因為機程只要1小時45分鐘。而且近期大熱的Fusion Resort Cam Ranh，距離金蘭國際檮場只是10分鐘車程左右。由香港出發，大概三小時左右，便可以過一個游手好閒的假期。放空，本是首要目的。但來到度假村，發覺還有一個理由讓我足不出戶，便是當中的美食。度假村只有兩間餐廳——Fresh和Breeze，但其實可安排在別墅內、草地上，或海旁用餐。而且，最令人意想不到的，是度假村為了新鮮食材，竟設有全東南亞最大型的度假村農場。參觀過農場，度假村內每一餐每一口也叫人感動！

Fusion Resort Cam Ranh坐落於高28米的沙丘之上，對出便是被譽為世界上最美自然海灣之一的金蘭灣。當中有122間套房及別墅，各式別墅便有74座，當中包括Ocean View Pool Villa、Beach Front Pool Villa和Hideaway Deluxe Pool Villa等。即使最基本的Chic Suite，面積也有100平方米。Fusion Resort其中一項最吸引之處，便是全包水療（All-Spa-Inclusive）免費療程，無論入住任何一個房型，也包每人每日一次50分鐘的水療體驗。另加50分鐘也只是USD 40，即只是320港元左右。

度假村另一個賣點，便是全東勢最大的度假村農場——Fusion Farm，自家蔬菜、雞蛋、蜂蜜等等入饡，真正達到度假養生。Fusion Farm農場從疫情期間的23隻雞起步，當時僅供應新鮮雞蛋和少許蔬菜，如今已華麗變身為東南亞最具規模的自給自足度假村農場。超過600隻動物在此安家，包括435隻雞、92隻鴨、11隻山羊、2隻綿羊、14隻孔雀和6隻豬，還有1,000平方公尺的蔬果園每日奉上約20公斤新鮮食材。14棵芒果樹在當造時，即現在，化身為清新的芒果特飲、冰沙與甜點。

農場當中完全沒有鄉村的異味，漫步自家蔬果園，親手採摘蔬菜、香草或熱帶水果，交由廚師化為一道道Fusion料理。農場內的在Bamboo Café，靜靜品嚐一杯清涼飲品，農場的寧靜氛圍讓身心徹底放鬆。農場以永續為本，致力於推廣生物多樣性和土壤健康，提升遊客對糧食和農業的認識。最欣賞Fusion Farm的地方，當中60%的養殖區採用無籠飼養，動物們不被宰殺，雞蛋與山羊、綿羊的糞便成為有機肥料，豬則化身廚房廢料的「清道夫」。以前參觀農場，探訪過令人不斷叫「好可愛！好可愛！」的豬仔羊仔，去到餐廳便吃農場出產的煙肉和羊架，邊吃邊想起剛剛摸過餵過的小動物，感覺，其實頗不安！

下頁繼續看







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好