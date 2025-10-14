福岡天婦羅過江龍進駐銅鑼灣！人氣海膽布甸，花虎蝦+A4和牛天婦羅，重現天神街頭熱鬧氛圍！

加入最愛專欄 收藏文章

屋台（Yatai）可以說是福岡的靈魂，沿著中洲或天神街頭，霓虹燈下，熱氣騰騰的食物攤販與食客的笑聲交織，陌生人在香氣和酒精之間暢快聊天。當中的菜式有傳統有創新，小小的空間，濃郁了福岡美食文化。而當地的人氣天婦羅名店「長岡博多天婦羅」（博多 天ぷら ながおか），本是一家以創意天婦羅聞名的居酒屋式餐廳。最近進駐香港利園三號，便以開放式吧台與原木設計，將屋台的隨性升級為精緻而輕鬆的現代日式居酒屋體驗。

長岡博多天婦羅由城間一晃與城間辰也兩兄弟於2016年在福岡創立，哥哥擅長西餐，弟弟則專精和食，早年於福岡經營居酒屋「ながおか」。在 2016 年搬遷時，兄弟二人毅然以人氣天婦羅為主角，打造出「讓天婦羅成為日常」的創新品牌。福岡本店以小巧溫馨的開放式廚房設計著稱，強調親民氛圍與高品質食材。廚師團隊於席前即席烹調各款天婦羅，專注顛覆傳統天婦羅的創意菜餚，如水果大福天婦羅或海膽天婦羅，常年一位難求、每日大排長龍。

香港長岡博多天婦羅分台選址於銅鑼灣高級地段利園三期，空間規模為福岡本店的兩倍，延續招牌開放式吧檯設計，並採用原木作為室內主要材質，將福岡屋台的熱鬧氛圍升級為更精緻親切、隨意輕鬆，化為現代日式居酒屋體驗，體驗正宗日本街頭天婦羅的傳承與革新。踏入利園三期店當中，福岡屋台的回憶便湧回來了！坐在長長的開放式廚房吧枱前，一秒放鬆本來繃緊的鬧市心情，與活潑的廚師們交流，和朋友們喝酒聊天。

坐在舒適的吧枱位，欣賞職人現場製作天婦羅，認同每一件即點即炸的天婦羅都是溫度與節奏的演繹。幻想來到日本，入鄉隨俗，於居酒屋或屋台坐下，先點一杯飲品。必試以多款香料入味的辣味可樂和Lemon Sour，Lemon Sour以，檸檬皮在燒酎中 醃製兩個星期後，加糖調製，酸度十足，完美平衡油炸天婦羅的油膩感。

從刺身便知道用料的龍與鳳，是日嚐了油甘魚、北寄貝、甜蝦和赤身等刺身，鮮甜甘腴，高質。接下來的前菜也是吸引，海膽布甸是早在日本總店創立時就有的前菜，柔滑蒸蛋搭配以 醬油調味的高湯汁，表面放有海膽與三文魚子，就像是高級版的茶碗蒸。布甸入口細滑，海膽和三文魚子的海洋味道濃厚而恰到，令人對這一餐充滿期待！

戲肉開始，年輕廚師介紹四款不同口味的鹽後，便上第一道天婦羅菜式，小柱雜錦天婦羅。將小柱與三葉拌勻後，以九州紫菜包裹，再炸至酥脆。一口咬下，脆得「喀」一聲。三葉香氣與小柱鮮味完美結合，鮮味與清爽，香口而不油膩，加上鹽粒，更加惹味。

接下來有鮮冬菇和番薯天婦羅，外層炸漿薄得若隱若現，卻脆口得很。食材熟度剛好，原味也被提升，真不簡單！

日本特上海膽配紫菜叫人印象深刻，紫菜厚薄適中，脆得像薯片一樣，卻充滿實在的口感和香氣。配上特上海膽，濃厚的紫菜香氣加上甘甜豐富的海膽，比起純粹以紫菜包起海膽來吃，風味和層次也高出十倍。

鱚魚和花虎蝦天婦羅發揮師傅處理海鮮的功力，店內的炸漿每次均由職人現調，嚴格控制麵糊濃度與溫度，確保新鮮度與均勻性。天婦羅外層金黃，脆薄得來，比起一般炸物和天婦羅還多了份酥香。魚鮮和海蝦包裹在當中，鮮香可口！

喜愛和牛的話，必食福岡店人氣第一的招牌菜——A4和牛天婦羅，嚴選油脂較少、肉味濃郁的近赤身部位，以紫蘇葉包裹後炸製兩次。外層脆卜卜，中間的牛肉和膏脂，接觸到舌尖的溫度便融化，在口中散發鮮香與油腴甘香，十分出色！

創意的天婦羅還有蟹肉味噌忌廉紫菜卷、蝦肉釀冬菇、櫻花蝦野菜餅和生火腿等，真的要來品嚐，因為這次要留肚給店內的釜飯。店內提供兩款釜飯，包括黑毛和牛月見釜飯。使用佐賀產米及特製木魚醬油高湯即叫即煮。米飯先用大火煮5-6分鐘、細火8分鐘再焗 10分鐘；最後放上蔥花及切條紫菜於土鍋邊內側、加上稍為燒 過表面的和牛及漬蛋，口感豐富，層次細膩。另外還有松葉蟹三文魚子釜飯，鮮香清爽。吃不完的話，還可以請師傅將剩下的釜飯做成飯糰，拿回家慢慢回味。

甜品也十分特別，蜜柑紅豆蓉天婦羅配麻糬就像大福天婦羅。天婦羅配麻糬採用季節性水果製作，開幕初季以蜜柑為主角，將果肉去皮後包上一層幼滑紅豆蓉和薄薄大福皮，炸至外酥內軟，甜香可口，蜜香不膩。

長岡博多天婦羅

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期2樓226-229號舖

電話：2151 3700

營業時間：11:30am-11pm







