收藏文章 在踏入秋意綿綿之際,與閨密歎一個充滿溫潤感的下午茶!3個與美妝品牌合作的下午茶推介 #1 Hotel Icon X Guerlain

Golden Bee Afternoon Tea

喜歡下午茶的你,又怎會錯過Hotel Icon的Afternoon Tea呢?今次,酒店首次和美妝品牌合作,而且一合作,就聯乘法國品牌嬌蘭,推出的全新主題下午茶是Golden Bee Afternoon Tea。

下午茶由行政總廚何謂誠師傅及廚師團隊設計,以嬌蘭最為經典及皇牌的蜂皇系列及蜂蜜作為靈感,將元素巧妙的融入在5款甜食和5款鹹點中。當中最為吸引的包括印有皇蜂標誌的金蜂悅蜜馬卡龍,甜甜的感覺剛好滋潤轉季時刻!還有模仿嬌蘭香水樽的蜂蜜乳酪芒果奶凍,單看外形已經十分討好,更不要說溫和的蜂蜜配以香甜的奶凍所帶來的小確幸!喜歡脆口清新的,可以一嘗鮮甜無比的蟹肉魚子脆餅和花花造型的意大利水牛芝士配西瓜青瓜串等等,為味蕾帶來不同的層次感。除此以外,當然不能錯過Hotel Icon的招牌英式鬆餅配奶油忌廉、自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬,而且還可無限享用酒店自家製蜂蜜乳酪雪糕!

兩位用下午茶星期一至五$728、星期六、日及公眾假期兩位用$758,而每位惠顧嬌蘭下午茶的客人均可獲贈價值$720的嬌蘭殿級蜂皇系列禮品一份,以及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券。

地點:Hotel Icon 大堂GREEN

時間:星期一至五下午2時45分至4時45分

星期六、日及公眾假期 首輪:下午2時45分至6時45分

查詢:3400 1300

完整餐單按此處。



大國博弈

高息GoGoGo

