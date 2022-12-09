收藏文章

臨近年末，處處充斥節假日的氣氛，即使上班再累，偶爾於下班之際，也會避免馬上回家，反之約上幾個朋友，找個鬧中帶靜的小地方，小酌一杯。近日，城中又多了幾間不同類別的新酒吧，推介給喜歡嚐鮮的你！



#1 懷舊紳士的俱樂部：高級音響酒吧CNY by Stinky Gents



位於中環閣麟街的CNY Bar是一間高級音響酒吧，裝潢優雅精緻，臨近年末節假日，酒吧內響起氣氛十足的爵士樂、搖滾樂、R&B……酒吧命名為CNY，不是Chinese New Year，而是粵語拼音「臭男人」（Chau Naam Yan）的縮寫，詼諧中又帶著絲絲港式優雅。音樂是酒吧的核心，內設McIntosh 及訂製的KRS 4351 喇叭組合（全球僅3套由細井研志工作室Kenrick Sound十周年特製的音箱），單是設備和環境相信已經會讓音響發燒友如痴如醉！

在 Instagram 查看這則貼文 CNY Bar（@cnybarhk）分享的貼文



酒吧提供頂級威士忌，從煙燻辛辣、帶濃郁黑麥香的蘇格蘭威士忌，以及各式稀有威士忌等，搭配雪茄，為這頂級盛宴再度昇華；同時，還有一系列以歌名命名的雞尾酒和佐酒小碟，如特別為搭配威士忌而準備的「香煎本地金蠔」及「分子酒糟鮑魚」，另外還有「厚切牛舌三文治」和本地老店「蛇王芬」的「中式臘膶腸拼盤」等，享受這難得的懷舊紳士俱樂部氣氛！

在 Instagram 查看這則貼文 CNY Bar（@cnybarhk）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 CNY Bar（@cnybarhk）分享的貼文



全港首間高級音響酒吧CNY Bar 是鬧市中的世外桃源，為渴望逃離喧鬧的賓客提供一個隱密而舒適，富生活品味的佳節聚腳地。位於中環中心地帶的CNY 裝潢優雅精緻，更特別為今個聖誕精心佈置，並提供頂級威士忌、雪茄和特調手工雞尾酒，務求讓每個賓客歡渡窩心聖誕，放鬆疲勞。

在 Instagram 查看這則貼文 CNY Bar（@cnybarhk）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 CNY Bar（@cnybarhk）分享的貼文



地址：中環閣麟街46-48號FOCO 12樓

電話：9881 7380

查詢：CNY by Stinky Gents







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇