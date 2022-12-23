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今年的聖誕節及新年假期都集中在周末，讓大家2022的最後兩周過得特別愉快，派對、約會亦隨之而來，準備趁長假期約閨密或摯愛親友歎Afternoon Tea，慶祝佳節兼打卡的話，不少酒店及餐廳最近都與美妝護膚品牌聯手，推出限定下午茶套餐，讓你愈吃愈美！



Benefit x JAJA Merry PINKmas 夢幻粉紅節日下午茶：置身甜美浪漫的粉紅天堂



想與閨密在繽紛節日打卡的話，不妨考慮一下國際美眉權威Benefit Cosmetics，聯乘粉紅素食餐廳JAJA，本月推出的限定版「Benefit X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐」。下午茶以夢幻粉紅聖誕為主題，加上JAJA甜美繽紛的裝潢，深得女生喜愛，讓大家猶如置身甜美浪漫的粉紅天堂之中，遠離煩囂，享受粉紅下午時光。







下午茶以BenefitJAJA的品牌標誌色—粉紅色為主題，配上JAJA多款令人垂涎欲滴的精緻鹹甜素食美點，包括以聖誕主題包裝的鹹點，如創意十足的壽司捲、迷你可愛的蔬菜蛋餅、以牛油果和番茄製成的餡餅；以及甜點如造型可愛的粉紅棒棒糖﹑薑餅小屋子及以紅莓製成的義式奶凍，精緻又美味吸引，令一眾粉紅控少女心爆發！JAJA更特意為下午茶調製出限定版的「Pink Purse粉紅美妝包」無酒精雞尾酒，粉紅色的雞尾酒以模仿迷你手袋的小杯盛載着，真的想拿出街作為OOTD的一部分呢！



除了以上的精美餐點，每位顧客更可獲贈Benefit 節日眉唇迷你美妝小禮品，套裝包括Goof Proof 豐盈眉筆（旅行裝）、Cha Cha Tint果漾胭脂水（旅行裝）及購物優惠券（禮品數量有限，送完即止），讓各位在不同派對中，都能以亮麗妝容示人，令人眼前一亮！



Benefit Cosmetics X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐



供應期：2022年12月1日至12月31日

供應時間：星期一至四下午3時至下午5時半；星期五至日下午2時半至下午4時，4時半至下午6時

價錢：兩位$388（需額外加一服務費）

地址：JAJA 灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢 / 訂座：2877 3999



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