收藏文章 聖誕節要約閨密打卡談心!4款超吸引美妝護膚聯乘下午茶推薦!精緻打卡鹹甜點,還有精美禮品帶回家! 今年的聖誕節及新年假期都集中在周末,讓大家2022的最後兩周過得特別愉快,派對、約會亦隨之而來,準備趁長假期約閨密或摯愛親友歎Afternoon Tea,慶祝佳節兼打卡的話,不少酒店及餐廳最近都與美妝護膚品牌聯手,推出限定下午茶套餐,讓你愈吃愈美!

Benefit x JAJA Merry PINKmas 夢幻粉紅節日下午茶:置身甜美浪漫的粉紅天堂

想與閨密在繽紛節日打卡的話,不妨考慮一下國際美眉權威Benefit Cosmetics,聯乘粉紅素食餐廳JAJA,本月推出的限定版「Benefit X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐」。下午茶以夢幻粉紅聖誕為主題,加上JAJA甜美繽紛的裝潢,深得女生喜愛,讓大家猶如置身甜美浪漫的粉紅天堂之中,遠離煩囂,享受粉紅下午時光。



下午茶以BenefitJAJA的品牌標誌色—粉紅色為主題,配上JAJA多款令人垂涎欲滴的精緻鹹甜素食美點,包括以聖誕主題包裝的鹹點,如創意十足的壽司捲、迷你可愛的蔬菜蛋餅、以牛油果和番茄製成的餡餅;以及甜點如造型可愛的粉紅棒棒糖﹑薑餅小屋子及以紅莓製成的義式奶凍,精緻又美味吸引,令一眾粉紅控少女心爆發!JAJA更特意為下午茶調製出限定版的「Pink Purse粉紅美妝包」無酒精雞尾酒,粉紅色的雞尾酒以模仿迷你手袋的小杯盛載着,真的想拿出街作為OOTD的一部分呢!

除了以上的精美餐點,每位顧客更可獲贈Benefit 節日眉唇迷你美妝小禮品,套裝包括Goof Proof 豐盈眉筆(旅行裝)、Cha Cha Tint果漾胭脂水(旅行裝)及購物優惠券(禮品數量有限,送完即止),讓各位在不同派對中,都能以亮麗妝容示人,令人眼前一亮!

Benefit Cosmetics X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐

供應期:2022年12月1日至12月31日

供應時間:星期一至四下午3時至下午5時半;星期五至日下午2時半至下午4時,4時半至下午6時

價錢:兩位$388(需額外加一服務費)

地址:JAJA 灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢 / 訂座:2877 3999

