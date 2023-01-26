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說到吃外國菜，相信日本菜一直也是不少人心中的Top 1。想吃精緻日式料理，除了Omakase，有人亦喜愛「割烹」。坐在大廚的「舞台」前，觀賞大廚以精湛刀工，以及煮、燒、蒸、炸、切等不同方法處理材料，做出各式時令料理。最近全新割烹料理店「割烹 炑」就在尖沙咀H Zentre開業，想嘗嘗傳統日本割烹料理體驗，又有新選擇。

「割烹 炑」佔地1,000平方呎，以典型的開放式廚房設計。餐廳設計靈感源自日本侘寂美學，裝潢以不同色澤及形態的木材為主調，而14個吧枱座位更遵循日本傳統，以有日本神木之稱的「檜木」打造而成，帶給人平靜和諧的感覺。

餐廳由總廚林迪堅（Alex）主理，一直醉心研究日本料理的Alex曾任職於城中多間高級日本料理店，如「天空龍吟日本料理」、「鮨中本」及「柏屋」等。在這裏，吃的除了是高級食材，更是Alex對食材的講究。

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