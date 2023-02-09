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來到浪漫2月，空氣中彌漫著一片粉紅！想提升蜜運，保鮮愛情，便要新鮮！唔要Mary、Sally上年都去過的餐廳，便要留意以下推介5間2022／2023年度最新餐廳！有英倫歷史建築古典華麗、繁華鬧市高空美景、23顆米芝蓮星名廚掌舵、赤柱地中海式浪漫，還有藝術氣息當中的米芝蓮二星新派韓國料理。2023是雙春兼閏月，男士們，別錯過良機！



情人節2023 | 最新浪漫餐廳推介 1.大館百年古蹟活化！華麗英倫大宅品嘗現代歐陸菜 Magistracy



要數本年度最矚目最華麗餐廳，非Magistracy Dining Room莫屬。Magistracy Dining Room於2022年中旬左右進駐中環大館建於1914年的前中央裁判司署內，建築物內外活化後仍然古色古香，大樓外保留了巨大圓柱、希臘迴紋裝飾，室內擁有高樓梯，加上巨型仿古地氈裝飾，以及皮革梳化，古典的深木色地板、雕花牆身和樓梯，充滿英倫貴族大宅華麗古典氣派。餐廳旁還有個名為Botanical Garden的後花園，熱帶植物的樹影婆娑中，帶出濃厚異國風情。



餐廳由Black Sheep Restaurants管理，名廚Matthew Kirkley掌舵，主打結合科技與廚藝技巧，為傳統菜破舊立新的現代歐陸菜式。好像法式酥皮洋葱湯，用上5、6小時細火慢煮的方式來炒洋葱，再加上牛肉與雞肉製成的上湯，再以百里香提味，令洋蔥湯啖啖充滿甜香，亦沒有丁點苦澀。主菜方面，別錯過慢烤6小時牛肋扒、法式芝士釀焗龍蝦和原條龍脷柳。加添甜蜜，餐廳的甜品如棗蓉焦糖布甸、火焰雪山等亦充滿視覺和味覺震撼。Magistracy Dining Room極受歡迎，節日慶祝的話，盡早訂位！



Magistracy Dining Room

地址：中環亞畢諾道1號地下

電話：2252 3188

營業時間：星期一至日6pm-12mn



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