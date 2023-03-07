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出自建築師Jean-Michel Gathy之手的酒店設計，就算沒有去過，大抵也有聽過。這個出生於比利時的建築師包攬了全球不少奢華酒店的設計，當中包括多間安縵酒店、LVHM的白馬莊園、One & Only、四季酒店等，而這些酒店也逐漸成為追求生活品味的旅人目的地之一。

喜歡陽光與海灘的你，除了熱辣辣的泰國，相信峇里島是不少人心目中的首選。去年，在烏魯瓦圖（Uluwatu）的懸崖邊，多了一間糅合古老文化與現代設計的度假村 — Jumeirah Bali，分別由Martin Grounds、Jean-Michel Gathy和Made Wijaya負責建築設計、室內設計與園林設計。

在這片充滿殖民氣息與古老文化的地域上，酒店的設計以印度與爪哇文化為靈感，借鑒峇里島的土磚建築元素，同時融入Geoffrey Bawa的手法——「熱帶現代主義」（Tropical Modernism），結合現代建築設計與本地風土，讓建築設計與周邊環境、文化形成一種流暢性。門於當地而言，是連接現實世界和靈界的重要連接，酒店採用傳統的峇里島式大門，兩側擺放著名為 Singa Ambara Raja 的石獸，點綴傳統的滿者伯夷文化。

Jean-Michel Gathy所參與的酒店項目雖然是奢華的代名詞，但設計上卻沒有過於花巧和繁重的裝飾，而是低調的在適當的位置融入與當地相關的文化符號。從雕花裝飾到滿者伯夷文化的旋轉門，還有牆壁和門戶上的傳統圖案與故事的雕花細節，包括印著古印度《羅摩衍那》史诗的精緻壁雕，都一一將歷史與故事嵌入設計一隅。

度假村酒店由123間別墅組成，由210平米到4900平方米，每間別墅都擁有私人泳池。室內設計以散發寧靜且溫柔的大地色調為主，大量玻璃窗將戶外的自然光引入，而窗外是蔥蔥鬱鬱的綠色植物，帶來一絲清幽感。

酒店的水療中心面積達 1,705 平方米，設有峇里島首個皇家土耳其浴室、蒸氣浴及桑拿房，還有五間私人護理室，讓你感受從頭到腳的放鬆。戶外區域設有花園、清池與噴泉，而傳統的圓柱涼亭，仿如讓賓客置身避暑行宮；除了私人泳池，酒店還三個戶外泳池，面向一望無際的印度洋，在藍天白雲下，任由陽光帶來溫暖的感覺，讓人暫且忘卻煩憂。與此同時，酒店還設有私人海灘，讓你隨時隨地享受大海帶來的愜意。