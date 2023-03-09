收藏文章

每逢約會，最叫人苦惱的，必定是找一間有水準得來又不失禮的餐廳，扒房是不錯的選擇。曾經是不少香港人集體回憶的麗晶酒店，最近正式重開。當中最叫人期待的，必定是高級扒房The Steak House回歸！由新團隊帶領的The Steak House，會不會為老饕們帶來新驚喜？

想睇更詳情介紹、菜式價錢、餐廳資料，繼續睇落去！

下一頁： 鏡面元素設計 + 摩洛哥大廚主理







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇