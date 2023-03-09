09/03/2023Text: ChristyPhoto: Oscar Wong, 部分由餐廳提供
酒店高級扒房回歸！傳統木炭烤極稀有USDA Super Prime Beef，焦脆嫩滑，滿滿大理石紋！精品Salad Bar、揀名牌靚刀環節，重拾經典回憶
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每逢約會，最叫人苦惱的，必定是找一間有水準得來又不失禮的餐廳，扒房是不錯的選擇。曾經是不少香港人集體回憶的麗晶酒店，最近正式重開。當中最叫人期待的，必定是高級扒房The Steak House回歸！由新團隊帶領的The Steak House，會不會為老饕們帶來新驚喜？
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