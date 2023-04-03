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03/04/2023Text: Christy

復活假期重拾童心！4個酒店復活節主題下午茶推介：聯乘經典比得兔、限定搗蛋朱古力、超可愛打卡甜點，長假充電！

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　　今個周末便是大家期待以久的復活節連假，連續四天的假期，大家預備好怎樣過了嗎？臨近復活節，不少酒店都推出復活節主題的下午茶，除了遊山玩水、到商場打卡，不如找天來吃個下午茶，過上一個悠閒下午，也是不錯的選擇。

 

#1半島酒店：滿滿回憶！大堂茶座比得兔主題下午茶

 

　　復活節，總少不了兔子元素，今年半島酒店便聯承大家熟悉的比得兔（Peter Rabbit），推出特別主題下午茶！下午茶由餅房行政總廚Florian Couteau和大堂茶座主廚何國雄一同設計，在各式鹹甜點中融入復活節元素，光是賣相已十分IG-able。

 

Source/ The Peninsula Hong Kong

 

　　下午茶鹹點類型豐富，有以比得兔中反派角式命名的麥奎格先生田園蔬菜撻、半島的經典青瓜三文冶配忌廉芝士、亦有以海蝦、蟹肉、小蘿蔔作餡料的中東口袋麵包等。而甜點方面，則有巴滕伯格蛋糕配黑莓醬，泡芙配洋甘菊英式忌廉，甘筍蛋糕配忌廉芝士、黑朱古力慕絲撻配薄荷白朱古力醬等，每款也以復活節造型登場，可愛感滿分。同時當然不少得大家最愛的英式烘葡萄亁鬆餅，配上原味鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬，令人停不了口！

 

Source/ The Peninsula Hong Kong

Source/ The Peninsula Hong Kong

 

　　值得一提的是，所有享用比得兔主題下午茶的12歲以下兒童都可獲得一本可比得兔與半島小熊童的填色書，家長們不用擔心悶著小朋友，十分貼心，相信一家大小都可以盡興而歸。

 

大堂茶座比得兔主題下午茶

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店

日期：即日至 4月26 日

時間：下午2時至下午6時

價錢：$468／位，$868／兩位

查詢或訂座：2696 6772

 

下一頁：四季酒店4日限定搗蛋巧克力！

 

 

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