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說到復活節，你會想到甚麼？是兔子還是復活蛋？臨近復活節，各大酒店和朱古力品牌也推出各式復活節蛋糕和甜點，有色彩繽紛的復活蛋，亦有可愛感滿分的兔子造型，除了賣相精緻，更有不同口味，怎能叫甜點控和朱古力迷不心動？

四季酒店：可愛河馬造型！超好玩Smash Cake！

四季酒店的蛋糕總不會令人失望。今年復活節，酒店行政糕點總廚陳永雄（Ringo Chan）特別推出3款全新Smash Cake敲碎蛋糕，光聽名字已是玩味十足。蛋糕分別以兔子、河馬以及蘑菇為造型設計，相信不論大人和小朋友都會喜歡。

3款Smash Cake包括有在開心果蛋糕上放滿巧克力蜜糖「泥土」的「巧克力兔子開心果敲碎蛋糕」、配以忌廉芝士糖霜和烤核桃碎的「巧克力河馬胡蘿蔔敲碎蛋糕」，以及在酒店招牌紅絲絨蛋糕中加入忌廉芝士和Mascarpone芝士的「巧克力蘑菇紅色天鵝絨敲碎蛋糕」。各款賣相既精緻又可愛，喜歡互動體驗的大家絕不能錯過。

查詢／購買：四季酒店

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