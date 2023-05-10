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10/05/2023Text: ChristyPhoto: Celia Li

牛迷朝聖！銅鑼灣酒店新扒房：獨家咖啡渣Dry-aged 20天西冷！入口軟嫩，嗒到咖啡香！別錯過陣陣炭香大理石紋日本和牛、美國帶骨肉眼

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　　如果要說香港人最喜歡的菜式類型，除了日本菜，相信便是鋸扒。最近有不少扒房開業，傳統、新派、高級的、親民的都有。想要地點就腳，銅鑼灣絕對是方便之選，這次到訪位於銅鑼灣皇冠假日酒店內的新扒房CARVER，一嘗這裡的特色炭烤牛扒。

 

 

　　主打明火炭烤頂級牛扒的CARVER，位於酒店1樓全層，餐廳佔地逾2,000平方呎，一共有88個座位，寬敞舒適。餐廳裝潢走淺色系簡潔路線，採光度高加上環境開陽，高雅同時不令人過於拘謹，閒日來吃個Casual dinner亦不錯。

 

 

　　走入餐廳，馬上迎來一個大型乾式熟成櫃，熟成櫃足足近13呎高，氣勢十足，要走遠抬頭才能看清所有肉類。櫃內有來自美國和日本等地的高級牛肉，下層位置則放了幾盤「巨型Tiramisu」，仔細一看，原來是這裡的主打的咖啡渣Dry-age牛扒，令人相當好奇，究竟牛扒和咖啡這個組合，究竟會是甚麼味道？

 

CARVER的大型乾式熟成櫃有近13呎高，更是特別由歐洲訂製到港，氣勢十足。

以咖啡渣Dry-age牛扒，味道會是如何？

 

　　坐下後，看看餐牌，單是前菜已甚吸引。先有「牛肉他他伴魚子醬」，他他以美國極佳級前腰脊肉炮製，綴以魚子醬，入口鮮甜嫩滑，肉味和鮮味平衡；他他旁同時佐有鹽漬蛋黃、韓國香梨、松子仁和多士，一同塗上麵包吃，口感層次豐富，讓人不知不覺間已秒速完食。

 

牛肉他他伴魚子醬 $208

 

下一頁：鮮甜味濃「馬里蘭蟹餅」、肉厚肥美「冰鎮海鮮」

 

 

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