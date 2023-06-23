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離東京僅一小時火車的輕井澤，不僅脫離了都市的煩囂，氣溫亦瞬間清涼起來。駕車駛過，只見兩旁高大的落葉松與白樺樹與遠處碧藍的天空相互輝映，成為宮崎駿漫畫中那道夢幻的風景。

輕井澤作為日本最受歡迎的避暑勝地之一、大家口中的小瑞士，近年吸引了不少度假別墅和精品酒店進駐，而坐落於山林之間Shishi-Iwa House（SSH）就是其一。SSH No.01 和 SSH No.02均由日本建築大師兼普利茲克建築獎得主板茂（Shigeru Ban）操刀，分別於2018年和2022年開幕。而月前，第三組建築SSH No.03 亦隨著櫻花的燦爛綻放下，拉開了開幕。不過，SSH No.03則邀請了日本建築事務所SANAA聯合創辨人兼普立茲克建築獎得主西澤立衛（Ryue Nishizawa）親自設計。

SSH No.03位於靜謐的國家野生鳥類保護區Karuizawa Yacho no Mori內，被茂密的樹林包圍著，而它作為西澤立衛的首個酒店項目，不僅延續SSH No.01 和 SSH No.02其建築群與大自然之間的和諧氣氛，同時也加入其獨有的特色。

建築外觀以深色為主，低調的融入叢林之中，室內則保留了扁柏的原色，散發溫暖而明亮的感覺，一深一淺之下，為建築物增添了層次感。建築群的木材主要以扁柏木為主，在過去數世紀，這種木材一直都是用以建造神社、寺廟和宮殿，被視為「神聖」的木材。西澤特意從岐阜縣採購上等日本扁柏，將其應用在建築群的結構與室內設計上。而扁柏散發著一種天然的香氣，讓人遊走其中，也能感受到蔥蔥鬱鬱的叢林氣息。

SSH No.03以日本空間概念「間」（Ma）為靈感，以最少的擺飾與裝飾打造極簡的空間，大量落地玻璃窗貫穿其中，簡潔和開揚的元素讓自然光、微風、山林氣息毫無阻擋的由外向內滲透進來，用西澤的話來說，便是空間的透明度。

SSH No.03只有十間客房和一間小屋別墅，包括西式客房與傳統榻榻米套房，每間房均設有露台，房間內的四面牆均設有窗戶，可分別欣賞周邊山林與庭院的景色。酒店內栽種了數百棵櫻桃樹、楓樹和常綠喬木等，一年四季均呈現如雲霞般絢爛的色彩。其中，貫穿建築群的engawa走廊和花園庭院是建築師最喜歡的設計，蜿蜒而入，會經過四個日式庭院，清幽靜謐的氛圍瞬間沉澱浮躁的思緒。

SSH No.03不僅蘊含大自然氣息，同時也是感受日本文化的地方。結合日本傳統建築的設計以外，酒店內還展示了大約50幅原創浮世繪木版畫，當中不乏浮世繪大師的作品，包括1840年代的歌川廣重（Utagawa Hiroshige）和柴田是真（Shibata Zeshin）、1960 年代的畦地梅太郎（Azechi Umetaro）和関野準一郎（Sekino Junichiro）等，同場還有一系列日本古董家具及復古中世紀現代家具，從外到內，都能感受到設計的美學。

Shishi-Iwa House No.03

地址：2147-40 Nagakura, Karuizawa-machi Kitasaku-gun, Nagano, Japan











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