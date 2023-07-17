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17/07/2023Text: Christy YiuPhoto: booking.com

Barbie將上映！6大粉色主題酒店：摩洛哥星級Resort／名人最愛加州粉紅宮殿／加勒比海美景！來一趟如芭比般的夢幻旅程！

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　　萬眾期待的Barbie真人版電影終於在本週上映！相信不少女生都曾在小時候沉醉於Barbie的世界，每天過著粉紅色的夢幻生活。想體驗Barbie般的公主生活，不用再靠幻想，去旅行也可以實現。今次為大家推介6間位於世界各地的粉色主題酒店，下趟旅程，來個粉色之旅吧！

 

#1 最具芭比風格的酒店！西班牙Paradiso Ibiza Art Hotel

 

　　淡粉紅色泳池、粉紅色Cocktail、超吸睛的池畔小屋……除了電影中的設計場景，這間位於西班牙伊維薩的Paradiso Ibiza Art Hotel便應該是最具芭比風格的酒店了吧！酒店整體裝潢走棉花糖色調，運用彩色瓷磚地板、明亮鑲邊鏡子和霓虹燈等裝飾，向 1970 年代的邁阿密型格風采致敬。

 

 

　　如想「真正」體驗芭比生活，可以到酒店大廳中間的玻璃牆客房，公開讓大家觀看自己的一舉一動，成功挑戰的住客可獲免費一晚住宿，大家又有沒有勇氣呢？酒店同時設有藝術畫廊和紋身店，亮點多多，單是留在酒店也能玩上一整天吧！

 

 

Paradiso Ibiza Art Hotel - Adults Only

地址：Avenida Es Calo 64-70 （Illes Balears）, 07830 聖安東尼奧灣, 西班牙

價錢：$1,051／晚 起

預訂：booking.com

 

下一頁：加勒比海壯麗美景！巴貝多島Cobblers Cove

 

  • by Senior Editor

    Christy Yiu

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