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不論是忙碌的工作天或是悠閒的週末，每天早上醒來後，總是要來一口咖啡，有人喜歡咖啡因的提神作用，又有人只愛當中的儀式感；不過，人總不能每天吃著同一樣的早餐，咖啡亦是如此，喝膩了平日的口味，也不禁想來點新意思。近日，來自摩洛哥的百年咖啡品牌Bacha Coffee在ifc開設了全港首間咖啡精品店，不用再到新加坡，也能嘗到人氣的摩洛哥咖啡。

新加坡的Bacha Coffee向來也是人氣旅遊景點之一，這間來自摩洛哥的百年咖啡品牌，早於1910年摩洛哥馬拉喀什誕生，於Dar el Bacha宮殿開設第一間咖啡店，亦即是Bacha Coffee現時的本店。不論是本店還是新加坡店，Bacha Coffee也是以高雅奢華的裝潢見稱，這次來到香港也不例外。位於ifc的新店在裝潢細節上保存了傳統風貌，以黑白格紋地板、雕刻木材和古董鏡子凸顯阿拉伯精緻風格，燈光設計靈感則源自Dar el Bacha宮殿的玻璃屋頂，還原摩洛哥當地風情。

除了華麗裝潢，Bacha Coffee的另一獨特之處，就是有著過百咖啡豆種類。店內提供超過200款Single Origin的咖啡豆，分別來自非洲、阿拉伯半島、中南美洲、加勒比地區、亞洲等35個國家的咖啡農場，光是挑一款自己喜歡的味道，已能花上半天時間。這裏的咖啡豆可從100克起購買，挑選好心宜口味，駐場咖啡師便會根據客人的咖啡沖泡方法提供研磨咖啡豆。

沒空自己沖泡咖啡，亦能在這裏Grab and Go。Bacha Coffee提供逾200款咖啡的外帶餐單，每杯咖啡都附有啡糖棒以及雲呢拿籽配新鮮甜忌廉，熱或凍飲也有選擇。此外，店中提供8款特色牛角包，配有不同鹹甜餡料，每款也別緻吸引；這裏也有自家製奶油圓蛋糕、法式甜包、牛油蛋糕和100% 阿拉比卡咖啡的雲石蛋糕等，一口咖啡一口甜點，最幸福不過。

Bacha Coffee

地址:中環金融街八號國際金融中心商場1樓1063號舖

時間: 8:00am – 10:00pm

查詢: 2301 1910







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