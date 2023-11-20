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摩天大樓、車水馬龍是中環的其中一個面貌，而在這片垂直的肌理下，亦藏著讓人著迷的另一面。穿過熙熙攘攘的人群，轉折走進一座建築裏，寧靜的氛圍與街角的喧鬧形成了強烈的對比。而在鬧市中，享受著靜謐的時刻就是中環的另一個魅力之處。

位於中環置地廣場裏的新地標四十五（Forty-Five）近來又有新驚喜！繼上海餐廳嘗申滙、日本鐵板燒餐廳 Kaen Teppanyaki 及空中酒吧 Cardinal Point 相繼開業後，世界獲得最多米芝蓮星的法國女主廚Anne-Sophie Pic於日前宣布最新餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic開始試業。

Cristal Room by Anne-Sophie Pic由法國奢華品牌Baccarat、米芝蓮三星法國女主廚Anne-Sophie Pic與香港餐飲服務集團Leading Nation Hospitality 合作而成。餐廳位於告羅士打大廈43樓的Forty-Five內，坐擁維多利亞港的景色，不管是午後的夕陽，還是璀璨的夜景，都一覽無遺。除了絕美的景色，見到Baccarat的參與，相信大家都不難想像到餐廳將會散發一種晶瑩剔透的華麗感。法國品牌Baccarat創立於1764年，以水晶聞名，更有「皇家御用水晶」的美譽。步入餐廳，穿過趟門，最先映入眼簾的就品牌那盞經典的Zenith水晶吊燈，綴以火焰裝飾，將品牌標誌性的「土、氣、火、水」四大自然元素融入其中。除了經典的吊燈外，餐廳內還綴以各式各樣的水晶餐具，如Mille Nuits系列水晶酒杯、平底杯、八角形花瓶、燭台等，將巴洛克式的美學融入這座繁華的鬧市一隅。

餐廳的室內設計由巴黎建築和室內設計工作室Gilles & Boissier操刀，其經典作品就包括獲獎無數的Baccarat酒店。水晶是餐廳設計的其中一大要數，除了突出水晶的精美外，Gilles & Boissier還加入了鏡面的元素，將水晶的通透感與光彩融入空間中。用餐區同樣有大量鏡子，再綴以煙燻橡木橫樑和水晶吊燈，利用視錯覺增添整體空間感。地板是柔和的米色和粉色地毯，與部分定制的家具想呼應，如粉色大理石餐桌和Warren Platner椅子，在柔和的燈光下，帶來一種未來主義的設計之美。

餐廳共設有40個座位，而完全開放式的廚房就是其中一大亮點，讓賓客可以欣賞到廚藝團隊烹飪每道美食的工序。作為法國首位摘下米芝蓮三星的女廚，Anne-Sophie Pic與其他米芝蓮大廚不同，她並非科班出生，而是中途出家繼承家業。她的祖父André Pic與父親Jacques Pic均經營著家族餐廳Maison Pic，父親去世後，餐廳曾由哥哥接手，而她隨後也開始擔起大旗，為家族餐廳在法國米芝蓮史上，留下三代都拿星的記錄。

餐廳的餐單由Anne-Sophie Pic設計，由香港主廚Marc Mantovani**帶領廚藝團隊，酒單則由首席侍酒師Yulia Ezhikova負責。餐廳的首個晚市餐單將由11月17日推出，屆時客人可品嚐到雲南豌豆，搭配玫瑰天竺葵香葉和清酒糟，加上佃煮及玉露，營造一種複雜而平衡的風味。而Eric Roy婆羅門參則注入蜜糖、啤酒和豬油，搭配柚子和黑芝麻沙巴雍，帶來清新的滋味。當然，少不了品嘗的還有其招牌菜式——Les Berlingots ASP。菜式靈感源自蕎麥麵，結合蕎麥意大利雲吞和綿密的24個月法國甘地牛奶芝士，再綴以咖啡和蕎麥茶的蘑菇清湯，味道與口感順滑豐盈、充滿層次感。

地址：中環皇后大道中15號置地廣塲告羅士打大廈四十三樓

查詢：Cristal Room by Anne-Sophie Pic







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