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22/12/2023Text: Charlotte TsuiPhoto: Unsplash

低卡版聖誕大餐超豐富！烤雞、牛扒、海鮮、沙律怎樣吃法最健康？從前菜到主菜再到甜品，給你吃到飽也沒罪疚感的健康餐單！

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　　 聖誕節到了，除夕也緊隨而來，一想到聖誕大餐、新年派對，難免離不開Pizza及炸雞，若正在減重或者遵從健康飲食的人士可能有些頭痛吧。既不想掃興，又想吃得盡興，不如選擇以下6個推介，從前菜到主菜，再到甜品，聰明地吃飽又不失健康！

 

烤火雞 / 燒春雞
每100g約100-300卡路里

 

　　聖誕節大餐的主角烤火雞，是優質的蛋白質來源，相比其他肉類，火雞肉的脂肪含量相對較低。特別是去皮的火雞胸肉，脂肪含量更低，是低脂肪的食物選擇。而編者覺得火雞太乾，比較喜歡燒春雞。

 

　　購買時可以選擇更健康的烹調方式，例如香烤，而非油炸。另外留意醬汁選擇，或者不要將醬汁淋上火雞，讓有需要的人沾醬。除了烤雞，海南雞也是具創意又健康的選擇。

 

 

　　若想更低卡，你可以選擇去皮的雞胸部位，每一克才大約100卡路里。灑海鹽及黑胡椒取代燒汁已相當美味！

 

下一頁：即睇烤牛扒、海鮮怎樣吃得健康！

 

  • by Senior Content Editor

    Charlotte Tsui

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