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在充滿濃厚的節假日氣息中，不妨讓味蕾也來一趟異國之旅。香港人有多愛吃印度菜還有待考究，但喜歡嘗新卻是無可置疑！月前，米芝蓮一星印度餐廳 Chaat 的前主廚 Manav Tuli 與Jia Group帶來了全新「作品」——LEELA，以俏皮、摩登的風格演繹充滿風味的印度料理。

一頓難忘的飯，不僅在於花足心思的菜品，細至餐具、擺盤，大至餐廳的裝潢、環境與服務，都是成就完美的元素。在安坐享受美食前，相信LEELA的裝潢與所營造的氣氛已讓人滿心期待。

餐廳的室內設計由著名室內設計師兼建築師傅厚民（André Fu）與Manav 一同完成，設計師以有「Sun City」之稱的焦特布爾（Jodhpur）為靈感，將舊城區的魅力帶到喧嘩的銅鑼灣。步入門口，便可見到酒紅色的門廳和圓柱大理石櫃檯，穿過昏暗的門廊，映入眼簾的是傳統烏魯裡噴泉。整體空間採用對稱式設計，弧形窗戶、蓮花狀燈柱，以及帶有金色樹葉吊墜的拱形天花板透著華麗的氣息。室內還飾有華麗的天鵝絨、拉絲黃銅裝飾、芥末金絲綢面板與精緻的刺繡，將焦特布爾的傳統宮殿色彩融入其中。露台還置有藤製的家具與熱帶植物，在華麗中融入愜意。

在如此異域氛圍的環境中，又怎可錯過一些傳統風味的菜式。餐廳的招牌菜包括經典勒克瑙小食，香脆馬鈴薯籃子上，裝著馬鈴薯餅、扁豆、鷹嘴豆，配以乾薑羅望子醬、凝乳和羅望子酸辣醬，綴以石榴籽的清新可口，不失為一道打開味蕾的開胃前菜。

咖哩可謂是印度料理的精髓，嘗過傳統的開胃前菜，當然不能錯過一系列精緻的咖哩菜品。作為孔雀帝國的美食遺產，這道精緻的甜菜根慢煮牛尾咖喱十分值得一試。大廚採用當季的甜菜根點綴牛尾，加入肉桂和丁香調味，牛尾入口軟腍、味道香濃，風味十足。

由大廚改良的創意菜式Saoji咖喱羊膝是以經典的阿富汗坎達哈美食羊肉咖喱為靈感，菜式改用嫩滑多汁的羊膝，入口鮮嫩味美，石榴和茴香在口中迴盪，與羊肉的羶香相結合，十分惹味！

作為街頭惹味的美食之一，不能不提Dabeli！出自Manav之手的Jackfruit and Soya Keema Dabeli是一款全素的版本，來自古加拉特邦的Dabeli裡，夾著由大樹菠蘿與大豆製成肉燥，加以羅望子醬和焦糖洋蔥，點綴些許辣汁等醬料，香辣酸甜，口感富裕。

於總廚Manav Tuli而言，LEELA如他的烹飪遊樂場，在不斷創新與尋找創意的過程中，為傳統注入靈感，為味蕾帶來新的衝擊。

LEELA

地址：香港銅鑼灣新寧道1號利園三期301-310鋪

電話：+852 2882 5316

網頁：https://www.leela.hk



營業時間

星期二至星期六

午餐：中午12時至下午2時30分

晚餐：下午5時30分至晚上10時45分







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