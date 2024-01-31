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情人節，可謂一年一度最重要的日子之一，送上鮮花禮物不在話下，一頓精緻的晚餐往往最能留下甜蜜回憶。遊走港九，不少特色餐廳也在2月14日這天推出情人節限定餐單，還未準備好的話，不妨看看以下為大家精選的幾間的餐廳，為這獨特的一晚，添上浪漫幸福氛圍。

#1 Paper Moon：飽覽維港天際線！巴力克煙燻三文魚配魚子醬超好吃！

美食當然要有美景伴隨，毗鄰維港的Paper Moon坐擁落地大玻璃，坐下瞬間飽覽維港天際線，絢麗壯觀，即使美食還未奉上，已大大加分。

Paper Moon的六道菜情人節晚宴套餐以兩款精緻奢華的前菜揭開序幕，香煎鵝肝伴鮮蘋果蓉及紅肉柚子白酒汁用上脂香豐腴的鵝肝，配以清新的蘋果蓉和紅肉柚子白酒汁，食慾大開。而巴力克煙燻三文魚伴魚子醬及白蘆筍選用有「魚中之王」之稱的巴力克煙燻三文魚，魚香味濃，與魚子醬同吃，齒頰留香。

接著有意式水牛芝士雲吞伴海膽汁，海膽鮮甜，配以軟滑香濃的水牛芝士，即時剌激味蕾，為主菜做準備。主菜有智利鱸魚伴豌豆蓉及煙燻豬肉碎，以及巴馬火腿慢煮小牛柳卷伴黑松露，前者肉質嫩滑細膩、後者則軟嫩多汁，充滿牛香。最後以白朱古力紅桑子慕絲伴玫瑰花果醬作結，型慕絲配上鮮艷果醬，更添情調。

Paper Moon六道菜情人節晚宴

價錢：$1,588／位

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓OTE 301號舖

時間：6pm – 11:30pm

電話：2156 2256

下一頁：太平山餐廳 ── 懷舊甜蜜氣氛！海鮮拼盤大滿足







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