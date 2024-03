收藏文章

還有幾天,便是大家期待以久的復活節連假!難得的假日,除了遊山玩水、到處逛街打卡,找一個下午,享受一個特色下午茶,過上悠閒寫意的時光,也是不錯的選擇。踏入春季,不少酒店都推出不同主題的特色下午茶,馬上和編輯看看吧!

文華東方酒店:藝術靈感下午茶

3月尾除了是復活節假日,同樣亦是「藝術3月」的重頭戲巴塞爾藝術展(Art Basel)舉辦的日子。適逢藝壇盛事,文華東方酒店的快船廊和 Café Causette特意推出藝術靈感下午茶,並以5 件獨特藝術作品為菜單靈感。

有以米凱拉 伊爾伍德-丹(Michaela Yearwood-Dan)的抽象藝術作品「Forgive You and Forget You」為靈感的招牌1963文華芝士蛋糕、從劉國松的作品「Which is Earth NO. C」汲取靈感的雲呢拿杏仁撻、「Siren’s Daughter II」的芒果雲呢拿香緹伊、以及從「Nicolas Party and Rosalba Carriera」藝術作品的為靈感帶金色框架的純素朱古力蛋糕。

最後當然少不了下午茶必備的各式三文治,像是煙三文魚忌廉芝士芝麻菜黑麥包、雞尾酒大蝦芒果生菜紅菜頭三文治等,以及新鮮焗製的原味和提子英式鬆餅,配以酒店馳名的玫瑰花瓣果醬和牛油忌廉,逛完展覽,再把「藝術」吃下肚子,也算是另一體驗!

文華東方酒店「藝術靈感下午茶」

價錢:$848/兩位

日期:即日至2024年3月31日

地址:中環干諾道中 5 號

訂座:2825 4000或mohkg-restaurants@mohg.com

