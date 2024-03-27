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27/03/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

復活節2024 | 悠閒下午茶推介：巴塞爾藝術展靈感甜點／甜蜜士多啤梨主題／可可控最愛比利時朱古力，享受寫意午後時光！

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　　還有幾天，便是大家期待以久的復活節連假！難得的假日，除了遊山玩水、到處逛街打卡，找一個下午，享受一個特色下午茶，過上悠閒寫意的時光，也是不錯的選擇。踏入春季，不少酒店都推出不同主題的特色下午茶，馬上和編輯看看吧！

 

文華東方酒店：藝術靈感下午茶

 

 

　　3月尾除了是復活節假日，同樣亦是「藝術3月」的重頭戲巴塞爾藝術展（Art Basel）舉辦的日子。適逢藝壇盛事，文華東方酒店的快船廊和 Café Causette特意推出藝術靈感下午茶，並以5 件獨特藝術作品為菜單靈感。

 

 

　　有以米凱拉 伊爾伍德-丹（Michaela Yearwood-Dan）的抽象藝術作品「Forgive You and Forget You」為靈感的招牌1963文華芝士蛋糕、從劉國松的作品「Which is Earth NO. C」汲取靈感的雲呢拿杏仁撻、「Siren’s Daughter II」的芒果雲呢拿香緹伊、以及從「Nicolas Party and Rosalba Carriera」藝術作品的為靈感帶金色框架的純素朱古力蛋糕。

 

 

　　最後當然少不了下午茶必備的各式三文治，像是煙三文魚忌廉芝士芝麻菜黑麥包、雞尾酒大蝦芒果生菜紅菜頭三文治等，以及新鮮焗製的原味和提子英式鬆餅，配以酒店馳名的玫瑰花瓣果醬和牛油忌廉，逛完展覽，再把「藝術」吃下肚子，也算是另一體驗！

 

文華東方酒店「藝術靈感下午茶」

價錢：$848／兩位

日期：即日至2024年3月31日

地址：中環干諾道中 5 號

訂座：2825 4000或mohkg-restaurants@mohg.com

 

下一頁：港麗酒店「戀暖春日下午茶」

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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