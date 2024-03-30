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難得的假日，除了遊山玩水、到處逛街打卡，找一個下午，享受一個特色下午茶，過上悠閒寫意的時光，也是不錯的選擇。踏入春季，不少酒店都推出不同主題的特色下午茶，總有一個你會喜歡！

Rituals x Tomacado：如淋春櫻雙人限定下午茶

在這個花見季節，家居護理品牌Rituals Cosmetics特意聯乘花藝餐廳Tomacado 花廚，推出「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura」雙人限定下午茶。

下午茶以櫻花為題，咸點有手握鵝肝櫻花蛋筒、春甜風腿無花果塔和櫻舞鮮蝦蘆筍塔；甜點則有櫻花覆盆子歌劇院蛋糕和千絲萬縷小蛋糕，甜鹹交織，散發滿滿的春日氣息。

說明是聯乘下午茶，亮點當然不只食物。凡惠顧「如淋春櫻」雙人限定下午茶，即可獲贈獨家禮品套裝，包括Rituals The Ritual of Sakura 淋浴啫喱泡沫50ml及Tea（blooms）荔枝櫻花烏龍茶，把下午茶的美好時光帶回家。

Rituals x Tomacado 「如淋春櫻 : The Ritual of Sakura雙人限定下午茶」

價錢：$368／兩位

日期：即日起

地址：銅鑼灣世貿中心2樓L2-06號舖

訂座：2388 6282

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