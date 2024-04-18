深圳米芝蓮推薦人氣素食餐廳！果木炭火煨湯、松茸湯包、黑松露炒飯，精心烹調吃出材料的真味純粹

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隨著現代人對健康、環境、動物保育的意識增強，素食成為另一種全新的飲食文化，讓「食素」不僅僅局限於傳統的宗教信仰上。伴著文化的轉變，坊間則愈來愈多素食餐廳的出現，讓茹素這件事變得不再單調與乏味。

位於深圳萬像天地的就有這樣一間素食餐廳，自開業後，已見人龍，其中還有不少年輕人的身影。這間餐廳名為慶春樸門，來自杭州，亦是「慶春」品牌的其中一家素食餐廳。餐廳的大部分食材採用有機與自然農法的食材，以推廣新農耕文化。

步入餐廳前，先會經過一個大紅色的門框，踏著石台階，穿過枯山水的小庭院，掠過松樹、煙霧與石燈籠，才會來到餐廳的門口。在周邊都是高樓與商業區下，它就像藏於這個城市的禪意與寧靜一隅。

推開木門，首先映入眼簾的是一個開放式的廚房，讓烹調過程一睹了然。餐廳的裝潢散混合了日式的和室味道與現代氣息，木質調的材質與透著暖黃色調的格子窗（障子窗）讓空間散發療癒的感覺。

餐廳菜式由蘇杭小碟、川菜到中式點心、Fusion菜都有，但整體並沒有雕花般的複雜，主打簡約，用最基本、新鮮、有機的食材，烹飪出帶溫暖感的料理，又如一頓家常菜，簡單卻帶著巧思。

前菜可以嚐一嚐這道桂花荔浦芋頭，小塊芋頭配上桂花蜜，清新、香甜的味道點綴綿密軟糯的口感，頓時讓口腔感到滿足。

喜歡喝湯的，就不要錯過果木炭火煨湯或茶壺蒸。果木炭火煨汤則有榛果芡實牛蒡和羊肚菌竹蓀野菌，因為是菌菇的愛好者，自然選了後者。羊肚菌、舞茸、猴頭菇的鮮甜再配以豆腐，由農夫山泉水，原壺煨煮至少三小時，剛呈上時，還能看見湯在微微的翻滾。

橄欖油煎三菇，菜式一如其名，採用平菇、蘑菇、本菇，配以橄欖油、有機醬油、鹽和九層塔作簡單的調味，保留食材原本的鮮味。

以菌菇類為食材的菜式還有松茸湯包，彈透的面皮中包裹著切粒的松茸，慢慢蒸熱，入口連帶湯汁，香味濃郁。

主食方面，這次嚐了黑松露炒飯。這款炒飯以意大利橄欖油、意大利黑松露醬，去炒以自然農法耕種的雜糧米，炒飯粒粒分明，綴以些許菌菇、紅椒和青椒，將清新混入菌香中。

每道菜其實都用了非常簡單或單一的食材，但在菜式與味道的構思上，卻不會覺得重複。另一道素菜僅僅採用了蓮藕，配以糖醋烹飪，味道酸甜開胃、口感爽脆，喜歡蘇杭小碟的你，不要錯過！菜單還有不少值得一試的菜式，如黎麥椒麻豆腐、紫蘇牛油果、芝麻底生煎包、榛果糙米漿等等，感受最基本食材如何轉化為充滿溫暖味道的菜式。

慶春樸門

地址：深圳灣萬象天地裏巷3F

*不設訂座







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