一邊度假、一邊養生! 3間 Wellness Retreats 讓你來一場說走就走的世隔絕靜修之旅

收藏文章

閉上雙眼，當下浮現在你腦海中的思緒是甚麼？穿梭在車水馬龍的都市中，我們有多久沒有讓自己好好的安靜下來，單純的專注於呼吸、專注於腳下的每一步？看慣了燈紅酒綠，偶爾也想逃離煩囂，尋一處避世之地，讓耳根、心靈清淨幾天。為此，編輯精選了幾間隱世Resorts，讓你過幾天隱居生活，重拾身心靈之間的連結！

安縵奇嶺

與冥想大師來一場與世隔絕的靜修之旅

從安縵璞瑞的古老泰式療癒藝術，到安縵百閣的傳統印度阿育吠陀療法，位於世界各地的每一間安縵都有屬於自己的特色。今次，不如就將視線放安縵奇嶺（Amangiri）。

安縵奇嶺位於美國猶他州，坐落於大峽谷的沙漠之中，聽著荒蕪，卻擁有絕美的景色。酒店由建築師Marwan Al-Sayed、Wendell Burnette、Rick Joy共同設計，以四個自然自然元素——風、水、火和大地為靈感，於2009年完工，就宛如沙漠中的綠洲。酒店被被沙丘、高原和山脊包圍，名副其實的遠離煩囂。

這個夏季，安縵奇嶺與冥想大師、著名佛教僧侶Geshe Yong Dong合作，帶來一場為期四天的獨特體驗——自然賦能長壽靜修計劃（Longevity Powered by Nature Retreat）。Geshe Yong Dong師從達賴喇嘛 (Dalai Lama),是一位學會放下和活在當下的大師。屆時，Geshe La將透過冥想、念誦咒文和運動等，與賓客一起打開身體和心靈的感官，感受自然世界的力量，調劑日常生活帶來的壓力。在這四天中，Geshe La除了傳授古老冥想技巧外，於清晨日出之時，將會繞著1.65 億年的拱門砂岩地形、沿著Coyote Trail正念徒步；入夜後，Geshe La將帶著賓客在繁星下進行西藏脈輪運動（Tibetan Magic Movement），透過療癒的缽音，洗走雜亂思緒，度過一個安穩的夜晚。

*靜修計劃期間，將贈送一本分享學習要點及精髓的定制日記及熏香，以及由僧侶Geshe Yong Dong所著的《Calm Breath, Calm Mind》一書。

查詢：Amangiri







【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動