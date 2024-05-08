母親節2024 | 12大精緻母親節蛋糕推介！夢幻大甲香芋麻糬蛋糕／健康純素千層酥／超香濃巴斯克芝士蛋糕，讓媽媽甜入心扉！

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轉眼間又到每年一度的母親節，大家已預備好禮物和大餐了嗎？一個精緻美觀的蛋糕，絕對是母親節的重要環節，這次編輯部精心搜羅了來自6間餅店的精緻造型母親節蛋糕，趁距離節日還有數天，是時候趕快預備，送一個驚喜給媽媽！

#1 Lady M：港澳限定！大甲香芋麻糬忌廉蛋糕

說到蛋糕，怎少得媽媽們最愛的Lady M！適逢母親節，Lady M推出全新香港及澳門限定的「大甲香芋麻糬忌廉蛋糕」，蛋糕以夢幻漸層粉紫色外觀登場，宛如母親般高貴典雅。

食材方面，品牌嚴選台灣盛產的大甲芋頭，結合Lady M的招牌海綿蛋糕，夾層有蘭姆酒香芋忌廉和自家製鮮奶麻糬，是海綿蛋糕的Perfect Match；面層則搭配了藍色矢車菊花瓣和銀箔水滴寒天作點綴，入口溫和清香，發散陣陣的芋頭香氣，絕對是媽媽喜歡的味道。

價錢：$68／件｜$480／6吋｜$680／9吋

訂購／查詢：http://www.ladymhk.com/

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