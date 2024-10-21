秋季下午茶 | 於Rosewood Hotel感受秋天的味道：呍呢嗱肉桂吉士撻、日本南瓜籽鬆餅、榛果千層酥

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空氣中的微風輕輕撫過臉頰，吹起了耳旁的髮絲，絲微的涼意夾雜著暖陽的溫度，乾燥而又溫馨。除了肌膚真切的感受到溫度的變化，秋天還有屬於自己的味道。隨著香甜的栗子、濃郁的南瓜、辛辣的肉桂香氣悠然而來，都為這個季節帶來一絲層次。

在這個綿綿的季節中，不如也讓味覺和嗅覺感受一番秋意。香港瑰麗酒店的蝶苑（The Butterfly Room）推出了全新秋季下午茶，由來自法國的餅房行政總廚 Jonathan Soukdeo 主理，融入自己對秋季的詮釋，帶來五道菜下午茶體驗。

精緻的下午茶不妨由鹹點開始，當中包括四款各有千秋的迷你三文治、濃郁鹹香的魚子醬椰菜花湯、口感綿密的甜菜頭撻配山羊芝士及黑松露奶油，絕對為甜點拉開了序幕。

而Pre Dessert的精選甜點就有清新香甜的雲石香梨雪葩、帶著濃郁秋意的栗子忌廉和野莓果醬芭菲，以及Calville蘋果，水煮蘋果的清甜和雲呢拿泡沫脆的層次合二為一，好看又好吃！還有新鮮出爐的經典鬆餅和時令的日本南瓜籽鬆餅，再配上自家製果醬和奶油忌廉，為下午茶增添一絲滿足感！

說到下午茶的重頭戲，就不能錯過多款擺盤甜品，包括以奇異果、芒果及百香果搭配酸橙椰子慕斯製作的Sunny Autumn，酸酸甜甜的味道，加上柔軟細密的口感，為秋日注入活力；雲呢拿肉桂吉士撻（Vanille Cinnamon Flan）則香甜濃郁、肉桂的辛辣為味覺增添了絲絲層次；此外，還有經典的黑森林蛋糕（Black Forest）搭配櫻桃果醬和雲呢拿鮮奶油、酥脆的榛果千層酥（Hazelnut Mille Feuille），以及香蕉拖肥朱古力泡芙（Banoffee Choux）為下午茶完美作結。

THE BUTTERFLY ROOM 全新秋季下午茶體驗

＊每位HK$568＋10%，已包含Mariage Freres茗茶或咖啡一杯。客人亦可另加HK$150享用茗茶配對，或以HK$230享用氣泡茶配對。

電話：3891-8888

網站：https://www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong/dining/







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