中環必試日意風味！意大利菜名廚充滿驚喜料理：蒜香鯷魚野菜暖沙律、和牛面脥焗千層麵、魚子醬海膽番茄凍意麵

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一道精心製作的菜餚，不僅能讓我們感受到食物的鮮美和質感，為味蕾帶來享受，還能感到到廚師的用心與創意。伴隨著舒適的用餐環境與氛圍，仿佛一切煩憂都被擋在門外，帶來療癒感。不知道你心目中一餐精緻美味又舒適的用餐體驗是怎麼樣的呢？今次，我們來到位於中環安蘭街的 CITRINO da Yoshinaga Jinbo。這裡主打日式意大利菜Nippon Italian cuisine，不同於一般的創意融合菜，餐廳以日式的優雅詮釋意大利的傳統料理，用日本風味重新定義意大利美食。

餐廳的室內設計由創辦人兼設計師沈沛然（Louie Shum）親自操刀，靈感來自二十世紀五十年代的意大利風格。暖棕與薑黃色調交織出溫馨而低調的華麗感。設計巧妙地融合了天鵝絨、吊燈和壁燈，以及黃銅、大理石和木材等元素。復古的意大利 Fornasetti 壁紙上飾有一系列當代藝術品，這種視覺上的碰撞為奢華優雅的氛圍注入了現代感。

新鮮且優質的食材是每道菜肴的最基本要素，餐廳邀請了來自東京的意大利餐廳Jinbo Minami Aoyama的主廚Yoshinaga Jinbo（神保佳永）擔任執行總監，將其不少的經典名菜帶到香港。Jinbo San擅用各地新鮮時令的食材，以直接且不花巧地手法帶出食物本身的特性。

Yoshinaga Jinbo有「蔬菜魔術師」之稱，最能體現此頭銜的菜式便是「Bagna Cauda」。不少人會以沙律作為前菜，打開味蕾。而這裡的沙律不僅僅是打開味蕾這麼簡單，還讓人對蔬菜有不一樣的看法。這款蒜香鯷魚有機野菜暖沙律由三十多款蔬菜烹飪而成，包括日本大根、南瓜、本地蓮藕、彩椒和意大利車厘茄等，根據每款蔬菜的特性，以烘焙、煎炒、油炸、發酵、慢燉等多種方式烹飪，再綴以蒜頭和鯷魚製作的醬汁拌勻來吃，讓一道菜蘊含不同的風味與豐富的口感。同時，這道暖沙律還會因應季節而更換當中的食材，確保菜式的時令性。Jinbo San表示，其實兒時十分討厭吃蔬菜，因此，怎麼將蔬菜變得好吃成了他的挑戰。

下一頁：豆泥海膽意式蛋糕、和牛面脥焗千層麵、意大利西西里檸檬牛油野生幼鰈魚







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