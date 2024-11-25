回味經典！Jimmy’s Kitchen周末烤肉回歸！聖誕三道菜／四道菜套餐：威靈頓牛柳、經典法式洋蔥湯！

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Jimmy’s Kitchen自1928年從上海來到香港後，便成為了不少香港人心中經典的老牌西餐廳。闊別四年後，這個經典老字號於今年3月重回中環，在二級歷史建築畢打行重新開業，由香港土生土長的行政總廚Russell Doctrove掌舵，將經典味道與回憶重現於餐桌上。

經典承載了歷史，也承載著回憶。餐廳開業至今，已有半年，除了陸續推出經典菜式，如招牌咖喱、基輔炸雞、法式洋蔥湯、香草牛油焗田螺及火焰雪山外，還帶來了早餐、下午茶和經典的週末烤肉，為每個消閒時刻添上一分愜意與儀式感。

想要為工作日增添一些能量，不妨與同事一同品嚐早餐菜單！全新早餐菜單有多款甜鹹風味的班戟，包括白脫牛奶鍋煎班戟，綴以檸檬和有鹽牛油，搭配蘋果木煙燻煙肉和楓樹糖漿，鹹香風味十足！藍莓鍋煎班戟則配上自家製藍莓果醬，鬆軟的班戟與藍莓的酸甜，為早晨帶來了一絲滿足！若喜歡甜食的你，就不要錯過這款香蕉鍋煎班戟，鬆軟的班戟伴以玉桂焦糖牛油，果香與香料的風味讓每一口都十分香甜可口，忍不住立馬想吃下一口。

除了早餐，全新下午茶也帶來了不少鹹點與經典蛋糕，包括鵝肝醬法式多士、加冕雞三明治、英式鬆餅，以及每日特色蛋糕，再來一杯咖啡茶，為午後增添一絲力量！

好不容易熬到周末，不妨與三五知己以美食慰藉身心。Jimmy’s經典的周末烤肉盛宴再度回到餐牌上，帶來慢烤澳洲和牛肋排三道菜套餐。前菜有輕盈爽口的凱撒沙律、清新可口的大蝦咯嗲、經典又濃郁的法式洋蔥湯或傳統風味的俄羅斯羅宋湯，打開味蕾。主菜則是香濃多汁的慢烤澳洲和牛，搭配傳統的約克郡布甸和細滑香甜的薯蓉及忌廉粟米，每一口都充滿濃郁的滋味。最後以經典的拖肥布甸搭配法式酸忌廉雪糕或口味清新的忌廉士多啤梨為甜品作結，為這個週末帶來一絲滿足感！

臨近年末聖誕，Jimmy's Kitchen於12月24日至26日推出了節日套餐，分別是三道菜套餐和四道菜套餐。開胃菜包括抱子甘藍沙拉搭配帕爾馬芝士和鯷魚醬，或是濃郁的鵝肝凍，隨後再來一碗暖胃的椰菜花栗子燙或經典法式洋蔥湯。主菜有外皮被烤製金黃酥脆、內裡嫩滑多汁的威靈頓牛柳，或是搭配甘甜的醬汁的香烤火雞胸肉，素食者可以選擇烤蘆筍，搭配荷蘭醬和慢煮馬鈴薯。甜品有焦糖無花果布丁或經典的百果餡餅配英式蛋奶凍，入口即化的質感讓人回味無窮。

Jimmy's Kitchen

地址：中環畢打街 12 號畢打行閣樓

電話：2526 5293

訂座：https://book.bistrochat.com/jimmys-kitchen







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