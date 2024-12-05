節日季的愜意時刻：於夕陽下嘆下午茶、醉人海景前Happy Hours！品精緻鹹點、甜點和特調雞尾酒

收藏文章

踏入12月，節日的氣氛總讓人忍不住想忙裡偷閒，享受一段愜意的時光。不論是約上閨密吃個下午茶，品嚐精緻的甜點與香濃的茶飲，還是約上三五知己Happy Hours，共享美酒佳餚，都是放鬆身心的絕佳方式。

Regent Quar Bar推出Sublime雞尾酒系列、新菜單 Riviera

作為麗晶酒店的首間酒吧，Quar Bar坐落於酒店大堂旁，直望維港。不論是夕陽時分，還是夜幕降臨，伴隨著陽光與燈光的海浪總能將憂愁帶走。近月，Qura推出全新Sublime雞尾酒系列，共有八款，包括以枝豆和菠蘿作為搭配的「Kismet」、以油脂浸泡處理梅斯卡爾酒和花生醬的「Chromatic Cascade」，還有以青檸、檸檬和紅桑子粉為主調，配以異麥芽酮糖醇相框的「Framed Emotions」等，每款都展示了團隊的天馬行空的創意。

喝過雞尾酒，不妨移步酒吧內的用餐區品嚐全新推出的菜單Riviera，以蔚藍的海岸為靈感，與玻璃窗外的維港剛好相互映襯。菜品由Qura Bar的廚藝總監Ciro Petrone主理與大堂酒廊主廚Rajiv Chowdhoory聯手打造。海鮮方面，有新鮮海膽、薄切紅吞拿魚刺身等；開胃菜則有紫色雅枝竹沙律和散發清新香氣的普羅旺斯番茄撻；主菜有香烤意大利薯仔丸子、香煎米蘭小牛肉腰排、產自法國的香煎線釣鱸魚和雜錦炸物伴他他醬，香口濃郁！甜品由行政糕點總廚楊焯賢（Andy Yeung）主理，帶來合桃千層酥配合桃果仁糖、焦糖和松露雪糕，以及香橙片蘭姆巴巴蛋糕配馬達加斯加雲呢拿忌廉，為愜意的夜晚畫上句號！

地點：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下大堂

電話：2313 2313

訂座：Qura Bar

下一頁：W酒店 x Telmont香檳下午茶







【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票