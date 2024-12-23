冬日微醺時光：西營盤人氣小酒館，品嘗特色小型佳釀！配限定和⽜後腰脊肉扒、即席烤製傳統蘋果金寶

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年末節慶派對接踵而來，聚會過後意猶未盡，找間酒吧和三五知己小酌幾杯，實是一大樂事。位於⻄營盤的⼩酒館Crushed Wine Bar主打Wine Paring，以相宜的價錢已能品嘗來自世界各地的⼩型佳釀，搭配特色美食，開幕不到一年，已成為區內人氣酒吧。

Crushed Wine Bar由侍酒師Leigh-Ann Luckett和經驗豐富的餐廳店主Camille Glass主理，餐單隨時節更替，來到年末，酒吧迎來了一系列的季節菜單，從前菜、佐酒小食到主菜，配以各式精釀葡萄酒，為冬日晚上綴以一絲微醺暖意。

在調酒師的介紹下，這晚嘗了來自Khayelitsha's Finest Wines的WHITE BLEND和Evolution LUCKY #9。兩者也是偏向果香味的選擇，前者淡雅柔和，相對容易入口；後者則加入了荔枝和菠蘿風味，果味更濃郁，適合喜歡閒時小酌的朋友。

嘗過美酒後，先有Crushed的人氣牛油麵包。麵包搭配兩款自家製牛油 ── Caesar Butter散發濃郁蒜香風味，令人胃口大開；Citrus Herb則帶青檸香，酸甜口感和麵包也是絕配，正在戒澱粉的我，這晚也為它破戒！

酒肴方面，有自家醃製的House Pickles Platter，甘筍、西蘭花，還有我最愛的酸瓜，充滿醃漬物獨有的酸爽風味，是佐酒良伴；而Caesar Brussel Sprouts則在烘烤的椰菜仔上綴飾凱撒醬，香鹹的醬汁平衝椰菜仔的苦澀味，加上爽脆的口感，令人忍不著一口接一口。

來到令人最期待的主菜 ── Wagyu Bavette Steak，牛扒選用了和⽜後腰脊位置炮製，口感份外柔軟，搭配以法國料理中常⽤的印法香料所製成的咖喱醬，香氣四溢，甜辛的醬汁中和了⽜的油膩感，是食肉獸們的必點之選。

甜品環節，又是另一個胃出動的時候。主廚Chef Paulina Tolentino特意在冬日推出傳統英式甜品蘋果金寶Apple Crumble，以熟成的蘋果作基底，伴以香脆的金寶，現場即席烤製，整間酒吧頓時充滿烘烤甜蜜香氣。熱騰騰的蘋果金寶外脆內軟，配以冰凍的雲呢拿忌廉享用更是滿足，吃完身子也變得暖和起來，為這晚畫上完美句號。

Crushed Wine Bar

地址：⻄營盤第⼆街6-8號地下A號舖

營業時間：

星期⼆⾄五：下午4時⾄晚上11時

星期六：下午3時⾄晚上11時

星期⽇：下午3時⾄晚上8時

（逢星期⼀休息）

預約：5597 8774／www.crushedwines.com







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