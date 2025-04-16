編輯私藏Weekend Brunch餐廳：任食前菜甜品、飽覽維港景致、特色打卡便當，享受復活節悠長假期！

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迎來復活節長假期，終於可以暫別勞碌工作，睡到自然醒更是奢侈。隨著暖和的天氣報到，周末自然想和三五知己聚聚，不妨來一頓豐富的Weekend Brunch，沐浴在春日的暖陽下，享受悠閒時光。

任食前菜甜品！WATERMARK假日海畔早午餐

想要靚景餐廳，先推介坐落於中環碼頭的WATERMARK。餐廳占地3,300平方呎，室內設計靈感源自餐廳身處的天星小輪碼頭，船錨設計的燈飾配合波浪燈光，空間感十足。菜單主打來自世界各地的時令海鮮和優質肉食，帶來嶄新的海畔歐陸美食體驗。

餐廳趕在復活節周末前推出了全新Weekend Harbour Brunch Bliss假日海畔早午餐，光是前菜已十分吸引，11款前菜包括淺漬油甘魚、和牛他他、烤一夜干魷魚、炸粟米餅和烤豬腩肉等，有冷有熱，任均選擇，更是無限量供應，吃完前菜已甚滿足。

主菜同樣選擇夠多，有烤三文魚、西班牙伊比利亞黑毛豬、三黃雞肉卷、澳洲羊架等，對胃容量有信心的食肉獸們，亦可加配M7和牛後腰脊肉（$120）或烤波士頓龍蝦」（$220），和朋友一同分享滋味。吃過主菜後，還有甜品拼盤，從小蛋糕到特色馬卡龍，同樣可供續添，絕對能讓你捧著肚皮走！

WATERMARK Weekend Harbour Brunch Bliss假日海畔早午餐

價錢： 成人$598／位起｜小童$250／位起

（另加每位$290加配150分鐘無限暢飲酒精、另加每位$60享受無限暢飲無酒精飲品）

時間：逢星期六、日、及公眾假期，中午12時至下午3時

地址：中環天星7號碼頭P層

訂座：2167 7251

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