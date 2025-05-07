母親節2025｜10+精緻蛋糕推薦：從香芋麻糬、靜岡蜜瓜到開心果口味，為母親節晚餐加分！

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母親節無論精挑細選情調晚餐，還是在家煮烹調愛心大餐，都需要蛋糕甜品帶來慶祝氣氛，甜蜜的味道甜入媽媽心裏，而且精美造型還能留影記下一家溫馨瞬間！DIVA為大家搜羅到這十多款包括人氣口味：香芋麻糬、靜岡蜜瓜、開心果等等的蛋糕、媽媽一定會喜歡，為你的母親節晚餐加分！

Lady M：超吸引流行元素應節

玫瑰、綠茶、香芋麻糬及粉紅菠蘿

今次母親節Lady M以這四款蛋糕應節，經典玫瑰千層、薰衣草綠茶千層蛋糕、大甲香芋麻糬忌廉蛋糕及粉紅菠蘿法式千層酥，每一款都有超吸引的材料！

其中經典玫瑰千層就不用多介紹，是店中其中最具人氣的口味。另一款新推出的薰衣草綠茶千層蛋糕上半部分使用法國出產的薰衣草，做成花香芳郁的薰衣草忌廉，下半部分為苦中帶甜的抹茶忌廉，切開蛋糕將展示迷人的粉紫色和抹茶綠色雙色設計，一次可以嘗到兩種口味。相信這款蛋糕也不會太甜，還帶著薰衣草及綠茶的清香，適合媽媽們的口味。

薰衣草綠茶千層蛋糕

6吋蛋糕：$540；9吋蛋糕：$820

另一款大甲香芋麻糬忌廉蛋糕，採用台灣大甲芋頭，加上Lady M輕盈如雲的海綿蛋糕，夾層載滿幼滑的蘭姆酒香芋忌廉及鮮奶麻糬，綿密又Q彈，口感一流！面層搭配藍色矢車菊花瓣和銀箔水滴寒天作點綴，帶來溫和的清香！

粉紅菠蘿法式千層酥則在充滿焦糖及牛油香氣的酥皮層中，載滿加入少量蘭姆酒的鮮忌廉及甜美的粉紅菠蘿，頂部撒有青檸和新鮮的粉紅菠蘿切片，為經典千層酥加入熱帶風情的獨特香氣。若喜愛清爽酸甜口味，這款就很適合。

訂購網站：LadyM

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