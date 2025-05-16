百年摩洛哥咖啡老牌！走進Bacha Coffee全新旗艦店，品嘗摩洛哥傳統小食、經典手沖咖啡

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咖啡，如時光中的一抹溫柔氣息，若是一杯香醇咖啡，伴隨美食與別緻景色，更是療癒身心。而位於海港城的Bacha Coffee全新旗艦店，就正正做到了這點。

咖啡愛好者們，相信早已對Bacha Coffee不陌生 ——1910年於摩洛哥馬拉喀什創立，主打傳統咖啡沖調手法，多年來足跡遍佈60多個國家，2023年首次登陸香港，近日更於海港城開設了佔地2,500平方尺的旗艦店，提供來自全球35個咖啡產地、超過200種的精選100%阿拉比卡咖啡，配上首次在香港亮相的堂食菜單。

望著咖啡大師們將手執金色鵝頸咖啡壺，以熟練優雅的姿態沖泡每一杯咖啡，別具儀式感。新店主打Bacha Coffee的經典堂食體驗，將咖啡元素融入全天候供應的美饌之中。像是由早上8時起供應的烤走地雞蛋，以新鮮雞蛋配上辛香的辣番茄醬，以及醇厚的特製紅野牛咖啡菲達芝士，綴以橄欖、香草，及油封野菇，馥郁鹹香，交織出獨有的層次口感，每一口都是幸福。

為致敬摩洛哥傳統，Bacha Coffee這次帶來了傳統香料肉丸，以溫和香料入饡，淋上濃郁的特製肉汁並佐以酥脆的炸薯條，完美呈現摩洛哥傳統滋味。同樣不能錯過的有Bacha最有名氣的特製公司三文治，以鮮嫩多汁的雞肉與鹹香濃郁的牛肉煙肉，伴以車打芝士、煎蛋、油封洋蔥提子乾、酸青瓜，是回憶中的經典味道，為平日忙碌的下午提神打氣。

Bacha Coffee

地址：尖沙咀港威商場地下315-315A號舖

時間：8am - 10pm

電話：2180 6918







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