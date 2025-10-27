PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事

收藏文章

隨著咖啡文化愈來愈普及，咖啡早已不再只是提神的飲品，而是一趟感官、文化與情感的旅程。從產地到沖煮，從味蕾到心靈，每一杯咖啡都承載著創作者的故事與哲學。

作為年度啡迷最大盛事，由 PMQ元創方主辦、啡聞 Coffeeder 協辦的PMQ Coffee Agenda將於本周回歸，活動除了帶來超過 40 個本地和海外咖啡品牌，焦點之一絕對是由2024 世界咖啡師大賽（WBC）冠軍 Mikael Jasin特意來港呈獻的沉浸式「Omakafé」體驗。

在活動揭幕前夕，編者特別邀請到Mikael，聊聊他的咖啡師生涯，以及「 Omakafé」背後的故事。

C：Christy Yiu

M：Mikael Jasin

C：為甚麼會想到用「Omakase」（廚師發辦）概念融入咖啡體驗之中？

M：當初想到用「Omakafé」的形式，就是因為我不想開一家普通的咖啡館。畢竟在印尼，尤其是雅加達，已經有非常多咖啡店了。我心目中的咖啡店必須有它自己的特色，而當時尚未出現的，就是「咖啡界的 Omakase 體驗」。

在印尼，我們應該是第一家採用這個概念的店（除了在日本東京的「珈空暈」）。我想透過這種形式，展現我們精選的咖啡豆之外，也能呈現團隊在沖煮方面的專業技術。Omakafé 的概念就是這樣誕生的。

C：Omakafé和一般喝咖啡有甚麼不同？

M：其實我們在雅加達也並非完全的廚師發辦，客人可以從三款咖啡，或可可與抹茶中選擇自己喜歡的類型。來到香港 PMQ 的 Coffee Agenda 活動，我們會提供更接近完整的 Omakase 的體驗 （而且會是特別為 PMQ 打造的 Menu）—— 由我們安排，客人依序品嘗咖啡，整個過程會搭配故事，為客人帶來多重感官的體驗饗宴。屆時重點不只是咖啡本身，更是背後的故事。

C：客人是否喜歡這種創新的咖啡體驗方式？

M：大家也很喜歡！無論是在雅加達還是快閃 Pop-up，大家都樂於接受新體驗。而我們在設計菜單時，也會考量全球及當地的口味偏好，思考如何將這些元素融入食材和創作當中。

C：那麼你會如何為不同客人挑選合適的咖啡？

M：我們通常會主打一款咖啡豆，像是在接下來的 Coffee Agenda 活動，我會參考在世界各地的經驗，並根據香港人的口味喜好進行調整——可能修改甜度、酸度、鮮味，或改變沖煮方式吧！希望大家會喜歡。

C：作為世界咖啡師大賽2024冠軍，你的參賽「作品」也十分特別，能和我們分享一下背後的故事嗎？

M：我的主題是「正念」。我希望不只評審，連觀眾都能了解正念技巧如何融入日常生活。當我們覺得壓力過大、無法喘息時，可以運用正念技巧讓自己重新調整步伐。

當時我在台上示範了閉目、深呼吸、冥想等常見方法，但我同時邀請了評審起身走動。這靈感來自我在現實中的經驗 —— 當感到壓力過大的時候，其實有時只需出去走走、呼吸新鮮空氣，就能讓思緒更清晰，相信這也是我脫穎而出的亮點。

C：那麼你認為咖啡與身心靈之間有著甚麼關係？

M：我認為這兩者之間的連結不必刻意追求。所謂的「正念」或「覺察」是可透過多種方式達成的，包括呼吸練習、冥想、散步等等。咖啡也是其中一種媒介——早上煮咖啡時，那幾分鐘本身就可成為讓自己安定的儀式。即使不是自己煮，買咖啡後在喝之前花 30 秒坐下深呼吸、聞香並心懷感謝，這也是正念。咖啡就像一座橋樑，讓人進入平靜與覺察的狀態。

C：經歷過世界大賽後，你認為印尼咖啡師有甚麼與眾不同之處？

M：印尼咖啡師的獨特之處在於，我們多半來自咖啡產地，對咖啡有天然的親切感。許多咖啡師家中都有小型咖啡農場，早已與咖啡產業結下深厚緣分。印尼不僅是咖啡產地，也是消費大國，對咖啡豆的進口規範相對寬鬆，讓我們有機會品嚐各國咖啡並比較差異，這是很大的優勢。

C：那麼你認為咖啡怎樣改變了你的人生？

M：我會說咖啡徹底改變了我的人生。我從小開始喝咖啡，到後來在咖啡館工作，再到成為世界冠軍，我的生活一直與咖啡密不可分，咖啡讓我走上完全不同的人生。除了偶爾喝太多會胃痛或焦慮之外，咖啡對我而言一直是美好的存在。

PMQ Coffee Agenda 2025

日期：2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 2 日（星期日）

時間：上午 11 時至下午 7 時

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

詳情按此







