糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！

下班後的你，最想去哪裏放鬆一下？是去酒吧小酌，還是找個地方吹吹風、看看海？今年秋天，糖廠街市集啤酒節悄悄升級，搬到太古坊港島東中心37樓的新地標 mhp！在高空之上，維港、山巒、城市天際線盡收眼底，加上共30款本地手工啤酒、mhp主理的佐酒美食，是時候舉杯迎風，來一場高空微醺派對了！

今年啤酒節與八間本地啤酒廠合作，展出30款風格各異的手工啤酒，從酸甜清爽到濃郁厚重，口味層次豐富。其中焦點之一是mhp與少爺啤酒廠聯手釀製的限量版「GREEN LIGHT」蜜瓜啤酒，啤酒用蜜瓜和啤酒花釀製，口感清甜細膩；同場還有少爺啤酒廠為慶祝成立十二週年而推出的十二歲野酸啤酒，更是限量登場。

其他話題的玩味啤酒口味，有Young Master Brewery的「茶餐廳酸啤」，採用柏林酸白啤酒和德式酸小麥啤酒釀造、帶獨特酸甜口味；Hong Kong Beer Co則帶來熱帶風味十足的獲獎香港手工啤酒「852」；亦有Black Kite的「Blue Taxi」，帶有啤酒花風味及溫和的甘苦味，是輕鬆易飲之選。

難得小酌幾杯，當然少不了佐酒美食。今年大會特別為設計了「糖廠街市集啤酒節2025啤酒美食配對天書」，讓大家可以輕鬆按照天書內的推介搭配mhp炮製的期間限定滋味小食！包括經典墨西哥風情芝士玉米片、mhp香辣雞翼、新英格蘭風味大蝦包、德國腸拼盤及松露薯條等，當中韓式炸椰菜花球是編者首推，外脆內軟的口感讓人上癮，加上是炸蔬菜，多吃兩件也亳無罪惡感！

不喝酒也無妨，現場亦提供各款手工梳打水和非酒精類特色人氣飲品，人人也能盡興。

啤酒節將於2025年11月12日開始，今個周末，不妨和朋友舉杯，吃點好東西，過一個微醺的晚上吧！

糖廠街市集啤酒節2025

日期：

2025年11月12至14日（星期三至五）晚上6時30分至9時30分

2025年11月15日（星期六） 下午4時至7時 ; 晚上8時至11時（兩個時段）

門票：$348（太古坊辦公樓租戶尊享優惠門票 $280，透過Taikoo Place App 發售）

地址：鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心37樓 mhp by Tong Chong Street Market

預訂門票按此

*每張門票可供一人入場；包括一個時段內 3 小時無限暢飲手工啤酒，以及免費獲贈糖廠街市集啤酒節限量版啤酒杯一隻（送完即止）。







