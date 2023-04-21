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隨著世界各地復常，大家第一件做的事是甚麼？相信不少人都和編者一樣，第一時間出發去旅行。闊別三年的旅程，除了要吃得好，當然也要住得好。Bulgari除了專注在高級珠寶上，其Bulgari Hotels & Resorts亦橫跨全球，在米蘭、倫敦、杜拜、巴黎等地也有插旗。日前Bulgari Hotel正式登陸東京，成為品牌旗下的「第8顆寶石」！

作為超豪華酒店，選址當然十分重要。Bulgari Hotel Tokyo位於東京Midtown八重洲的40至45樓，可直通東京車站，同時亦鄰近皇居、日本橋和銀座地人氣景點；加上位於高樓層，在天朗氣清的日子住客更有機會可遠眺富士山，不論是交通還是景色，已甚是吸引。

Bulgari Hotel Tokyo一共有98間客房和套房，和以往的Bulgari Hotels一樣，酒店同樣由米蘭著名建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，在意式美學中融入日本風情，華麗前衛，同時帶一絲低調靜謐感。此外，酒店所選用的家具均來自著名意大利品牌，像是Maxalto、Flexform和B&B Italia等，極盡奢華。

一場來到酒店，當然也要試試餐廳的功架。酒店分別有兩間餐廳，「Hōseki」由米芝蓮三星餐廳「Sushi Gyoten」的日本主廚Kenji Gyoten主理，嚴選日本在地頂尖食材，提供Omakase廚師發辦，裝潢方面，餐廳僅有8個座位，以松樹、石燈籠等元素為裝潢，充滿日式風情；而「Il Ristorante - Niko Romito」則由米芝蓮三星名廚Niko Romito主理，主打當代風格意大利菜，食客可在享受美饌同時俯瞰城市的璀璨燈火。

如果想放鬆身心，便要到位於40樓的「Bulgari SPA」走一趟。水療中心佔地約1,000平方米，一共設有9間理療室、室內游泳池與健身中心，落地玻璃的設計使城市天際線盡收眼底，放鬆心靈的同時亦可欣賞美景，令人身心舒暢。水療中心選用了德國頂級護膚品牌Augustinus Bader的產品，奢華愜意，再把住宿體驗推向極致。

下一趟的日本之旅，來奢華一次，如何？







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