收藏文章 預備下一趟日本之旅!Bulgari Hotel Tokyo:遠眺富士山迷人景致、米芝蓮三星主廚坐陣,極盡奢華的住宿體驗 隨著世界各地復常,大家第一件做的事是甚麼?相信不少人都和編者一樣,第一時間出發去旅行。闊別三年的旅程,除了要吃得好,當然也要住得好。Bulgari除了專注在高級珠寶上,其Bulgari Hotels & Resorts亦橫跨全球,在米蘭、倫敦、杜拜、巴黎等地也有插旗。日前Bulgari Hotel正式登陸東京,成為品牌旗下的「第8顆寶石」! 作為超豪華酒店,選址當然十分重要。Bulgari Hotel Tokyo位於東京Midtown八重洲的40至45樓,可直通東京車站,同時亦鄰近皇居、日本橋和銀座地人氣景點;加上位於高樓層,在天朗氣清的日子住客更有機會可遠眺富士山,不論是交通還是景色,已甚是吸引。 Bulgari Hotel Tokyo一共有98間客房和套房,和以往的Bulgari Hotels一樣,酒店同樣由米蘭著名建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計,在意式美學中融入日本風情,華麗前衛,同時帶一絲低調靜謐感。此外,酒店所選用的家具均來自著名意大利品牌,像是Maxalto、Flexform和B&B Italia等,極盡奢華。 一場來到酒店,當然也要試試餐廳的功架。酒店分別有兩間餐廳,「Hōseki」由米芝蓮三星餐廳「Sushi Gyoten」的日本主廚Kenji Gyoten主理,嚴選日本在地頂尖食材,提供Omakase廚師發辦,裝潢方面,餐廳僅有8個座位,以松樹、石燈籠等元素為裝潢,充滿日式風情;而「Il Ristorante - Niko Romito」則由米芝蓮三星名廚Niko Romito主理,主打當代風格意大利菜,食客可在享受美饌同時俯瞰城市的璀璨燈火。 如果想放鬆身心,便要到位於40樓的「Bulgari SPA」走一趟。水療中心佔地約1,000平方米,一共設有9間理療室、室內游泳池與健身中心,落地玻璃的設計使城市天際線盡收眼底,放鬆心靈的同時亦可欣賞美景,令人身心舒暢。水療中心選用了德國頂級護膚品牌Augustinus Bader的產品,奢華愜意,再把住宿體驗推向極致。 下一趟的日本之旅,來奢華一次,如何?



