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周末到咖啡店，呷口咖啡，吃件甜點，是不少人假日的指定動作。這天在中環，偶爾路過一家粉色調的咖啡店，與街外的繁華不怎相配，甚是吸引，今天的下午茶，又有著落了。

這家咖啡店名為「VIVE」，看著名字總帶點熟悉感，細看之下，原來是精品蛋糕店Vive Cake Boutique的品牌概念店。佔地700平方呎，設有14個座位，裝潢以不規則的曲線設計為主，綴以粉色調和木質傢俱，營造出恬靜舒適的氛圍。

人氣蛋糕店主理！必點泰式奶茶戚風蛋糕、開心果Tiramisu

說明是精品蛋糕店，蛋糕當然是這裏的主角之一。在點其他食物前，先看看有甚麼特色蛋糕。「Thai Milk Tea」以品牌的招牌戚風蛋糕為基礎，配以Mascarpone芝士，口感輕柔軟滑，泰式奶茶醬更把味道層次提升，茶味香濃，不會過甜。

喜歡吃開心果的話，不能錯過「Pistachio Tiramisu」，以開心果口味的Mascarpone芝士配以VIVE自家咖啡豆所製的手指餅製成，並灑上開心果碎，每口也充滿開心果香，口感層次豐富。果然，作為蛋糕店的副線，這裏的甜點不會令人失望。

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