Travel & Dining



收藏文章 期間限定!Jil Sander Kiosk小報攤登陸京都:聯乘老字號小川珈琲,集合品牌主理人作品、選物雜誌 提到極簡美學主義,相信不少人也會第一時間想到來起德國的Jil Sander。品牌走清新簡潔路線,不帶丁點繁瑣誇張感,以簡單俐落的線條,形造出女性剛柔並重的一面。近日Jil Sander進駐日本京都,開設期間限定的Pop Up店,除了提供咖啡,亦囊括了一系列的書籍。旅程期間,來這裏呷口咖啡,看看書,亦不錯。 「Jil Sander Kiosk」位於京都BAL一樓入口,外形就像一個小報攤,以Jil Sander的招牌純白和黑色大Logo作設計靈感,簡約低調,卻不會讓人輕易錯過。來到日本,當然要揉合當地特色風情,Pop Up店與京都的老字號小川珈琲合作,提供各類特色咖啡,咖啡杯上綴有品牌Logo,想要打卡的話必買一杯! Pop Up店除了提供咖啡,同時亦有品牌主理人Meier夫婦精心挑選的日本品牌文具,以及一系攝影集列時裝、藝術、音樂等刊物。當中包括Meier夫婦編輯的雜誌《A Magazine Curated by》、攝影集《Familiarity》和《PARIS》等。 在選書方面,Pop Up店搜羅了一系列和品牌世界觀相關的書籍,當中包含藝術、建築、工藝、文化、小說、日本美學、哲學、詩歌及音樂等,總會找到一本心水。此外,其他選物如Meier夫婦所喜愛的日本製文具,以及由Jil Sander 2023春夏明信片等都能在這裏買到,品牌忠粉們不要錯過! Jil Sander Kiosk京都BAL期間限定店 日期:即日至6月4日 地址:京都市中京區三條閣河原町通山崎町251 BAL入口 時間:上午11時至晚上8時



etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

期間限定!Jil Sander Kiosk小報攤登陸京都:聯乘老字號小川珈琲,集合品牌主理人作品、選物雜誌 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/feature/43863 etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/83677 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close