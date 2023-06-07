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07/06/2023Text: ChristyPhoto: 凱悅酒店

屬於彩虹的月份！酒店推6月限定Pride Month主題夏日下午茶、彩虹蛋糕、特色Cocktail

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　　踏入六月，街上的彩虹主題裝置、旗幟，彷彿在提醒我們：又到了一年一度的Pride Month（同志驕傲月）！在這個月份，世界各地也會揚起象徵LGBTQ+的彩虹旗幟，以慶祝，或是支持不同性取向的人士。而今年尖沙咀凱悅酒店和沙田凱悅酒店也分推出了一系列以彩虹作主題的美食及飲品，讓大家在享愛美食同時，傳遞正向訊息！

 

尖沙咀凱悅酒店：限定彩虹下午茶、5色Cocktail！

 

　　為響應Pride Month，尖沙咀凱悅酒店特別推出了「彩虹驕傲下午茶」，為一系列精緻鹹甜美點抺上繽紛色彩，鹹點方面，有濃郁的肝醬慕絲馬卡龍、清新宜人的夏日凍湯，以及綴上了飛魚籽的炸三文魚餅，份外開胃。

 

 

　　甜點則以夏日水果入饌，分別有夏季香桃蛋糕、香瓜藍莓蛋糕、檸檬酒杏仁柚子蛋糕卷、芒果酥盒和西瓜冰棒，每款也香甜消暑；加上特色的杏甫薄荷英式鬆餅和特飲，夏日感max！

 

彩虹驕傲下午茶

價錢：$538／兩位

日期：即日至6月30日

訂座：按此

 

　　此外，位於酒店3樓的請請吧亦於6月特別調製出以5款不同顏色（紅、橙、黃、綠、藍）為主調的彩虹雞尾酒，包括「邂逅The Beginning」、「馬太Mai Tai」、「桃汁香檳酒Bellini 」、「彼得潘Peter Pan dan 」、「天眼Eye in the Sky」，每款也十分吸睛，各有特色。

 

 左起：

彼得潘 Peter Pan dan $150／杯

邂逅 The Beginning $150／杯

天眼 Eye in the Sky $150／杯

馬太Mai Tai $120／杯

桃汁香檳酒 Bellini $130／杯

 

日期：即日至 6 月 30 日

訂座︰3721 7722

 

下一頁：沙田凱悅酒店：限定彩虹蛋糕甜點、2款特色飲品

 

 

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