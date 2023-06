Travel & Dining



收藏文章 聯乘米芝蓮星級總廚、食評家饗宴!置地廣場「LANDMARK Tasting Mastery」:頭炮菜單品嘗濃香法國洋葱配黑松露、中法fusion釀雞、當造荔枝甜品 每次走進置地廣場,都總會被各式各樣的美食所吸引,叫人選擇困難症發作。還未吃盡商場內的所有餐廳,Landmark又傳來讓一眾食饕驚喜的消息!日前,Landmark推出全新「LANDMARK Tasting Mastery」體驗,當中請來多位屢獲殊榮的主廚和知名食評家、美食專欄作家等,合力策劃獨一無二的美食體驗! 「LANDMARK Tasting Mastery」先由著名食評家Susan Jung聯同現代法式餐廳 Ami的米芝蓮星級行政總廚 Nicolas Boutin和主廚Léa Cantalloube 打響頭炮,於Ami推出的全新六道菜特别菜單。嘗味之旅程由「松葉蟹番茄」啟程,在清爽多汁的番茄上,綴以松葉蟹肉,鮮美甘甜。 說明是由星級總廚發辨,當然少不了Nicolas Boutin的首本名菜。「法國塞文山洋葱配黑松露」把洋葱和黑松露層層疊交,使原本金黃色的洋葱也變成黑松露的黑色,可見用料十足,洋葱同時伴以黑麥脆片和松露牛肉汁,散發濃郁松露香氣。 主菜方面,先有「煙燻白酒煮鯛魚」,鯛魚燻香味濃,光是嗅到已叫人胃口大開,魚身入口嫩滑,同時伴隨陣陣白酒香氣;而「經典法式釀雞」則是以Susan烹飪書中「糯米雞」食譜和Ami的主打菜揉合而成,在去骨的雞肉中,釀入炒香的糯米、蝦米、瑤柱及香菇,再再淋上焦糖汁,為中式菜餚增添了點點法式風味。 最令人驚喜的,莫過於「山羊芝士配芥末、堅果及蜜糖」,山羊芝士與芥末各帶濃烈味道,拼在一起後卻意外地恰到好處,感覺平衡。而壓軸登場的荔枝朱古力甜品則為 Susan和Léa的合作食譜,現正值當造期的荔枝味道清甜細膩,甜蜜為這一餐劃上完美句號。 這個限定的菜單將由即日起供應至7月31日,有興趣的話記得不要錯過了! LANDMARK Tasting Mastery @ Ami 日期:即日至 7 月 31 日 價錢:$1,388/位(需提前3天預訂) 地址:中環遮打道16-20號歷山大廈3樓302號舖



etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎!► 了解詳情

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

聯乘米芝蓮星級總廚、食評家饗宴!置地廣場「LANDMARK Tasting Mastery」:頭炮菜單品嘗濃香法國洋葱配黑松露、中法fusion釀雞、當造荔枝甜品 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/feature/43964 etnet Forex版面大革新!一按了解更新詳情,參加遊戲,填問卷贏獎品! ► 立即了解與參加https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/84737 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close