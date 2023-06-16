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每次走進置地廣場，都總會被各式各樣的美食所吸引，叫人選擇困難症發作。還未吃盡商場內的所有餐廳，Landmark又傳來讓一眾食饕驚喜的消息！日前，Landmark推出全新「LANDMARK Tasting Mastery」體驗，當中請來多位屢獲殊榮的主廚和知名食評家、美食專欄作家等，合力策劃獨一無二的美食體驗！

「LANDMARK Tasting Mastery」先由著名食評家Susan Jung聯同現代法式餐廳 Ami的米芝蓮星級行政總廚 Nicolas Boutin和主廚Léa Cantalloube 打響頭炮，於Ami推出的全新六道菜特别菜單。嘗味之旅程由「松葉蟹番茄」啟程，在清爽多汁的番茄上，綴以松葉蟹肉，鮮美甘甜。

說明是由星級總廚發辨，當然少不了Nicolas Boutin的首本名菜。「法國塞文山洋葱配黑松露」把洋葱和黑松露層層疊交，使原本金黃色的洋葱也變成黑松露的黑色，可見用料十足，洋葱同時伴以黑麥脆片和松露牛肉汁，散發濃郁松露香氣。

主菜方面，先有「煙燻白酒煮鯛魚」，鯛魚燻香味濃，光是嗅到已叫人胃口大開，魚身入口嫩滑，同時伴隨陣陣白酒香氣；而「經典法式釀雞」則是以Susan烹飪書中「糯米雞」食譜和Ami的主打菜揉合而成，在去骨的雞肉中，釀入炒香的糯米、蝦米、瑤柱及香菇，再再淋上焦糖汁，為中式菜餚增添了點點法式風味。

最令人驚喜的，莫過於「山羊芝士配芥末、堅果及蜜糖」，山羊芝士與芥末各帶濃烈味道，拼在一起後卻意外地恰到好處，感覺平衡。而壓軸登場的荔枝朱古力甜品則為 Susan和Léa的合作食譜，現正值當造期的荔枝味道清甜細膩，甜蜜為這一餐劃上完美句號。

這個限定的菜單將由即日起供應至7月31日，有興趣的話記得不要錯過了！

LANDMARK Tasting Mastery ＠ Ami

日期：即日至 7 月 31 日

價錢：$1,388／位（需提前3天預訂）

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈3樓302號舖







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