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28/03/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

Le Labo京都町屋開幕！結合香氛和咖啡店的百年老町屋、藝術家駐場展覽，享受獨一無二的香氛體驗！

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　　作為近年香水界的愛馬仕，Le Labo從小眾品牌，漸漸變得廣為人知，在港的分店也愈開愈多。除了「香氛實驗室」，Le Labo於數年前在紐約開設第一間Le Labo Café，結合香氛與咖啡店的形式，提供獨一無二的體驗。

 

 

　　繼紐約和上海後，全球第三間Le Labo Café「Le Labo京都町屋」近日於日本京都正式開張，咖啡店把一幢建於1879年的老町家改造為複合式店舖，提供咖啡和茶點，當然也是一間香氛實驗室。

 

 

　　這幢老町家建於1879年，前身為清酒釀酒廠，品牌在進行改建時，特意保留了老町家原本的地板、牆壁以及樑柱結構等等，而香氛實驗室亦首次使用了再生木材建構，糅合傳統日式美學和品牌的簡約理念，和富有文化歷史氣息的京都不謀而合。

 

 

 

　　Le Labo京都町屋分為兩層，一樓是香氛實驗室，穿過主屋和庭院後便是咖啡店，咖啡店提供特色咖啡、茶以及糕點，讓客人邊呷咖啡邊欣賞庭院景觀。

 

　　二樓設有兩個榻榻米房間，其中「調香之間」展示了各種精油和調香師的筆記，宛如調香師的工作空間；另一間則為「工匠之間」，品牌將不時工匠和藝術家駐場展覽，向傳統工藝致敬。

 

 

 

　　Le Labo京都町屋目前已正式營業，如正計劃京都行程，不妨留一點時間去看看！

 

Le Labo京都町屋

地址：京都府京都市中京区木屋町通四条上る2丁目下樵木町206番地

時間：10am – 7pm

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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