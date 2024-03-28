收藏文章

作為近年香水界的愛馬仕，Le Labo從小眾品牌，漸漸變得廣為人知，在港的分店也愈開愈多。除了「香氛實驗室」，Le Labo於數年前在紐約開設第一間Le Labo Café，結合香氛與咖啡店的形式，提供獨一無二的體驗。

繼紐約和上海後，全球第三間Le Labo Café「Le Labo京都町屋」近日於日本京都正式開張，咖啡店把一幢建於1879年的老町家改造為複合式店舖，提供咖啡和茶點，當然也是一間香氛實驗室。

這幢老町家建於1879年，前身為清酒釀酒廠，品牌在進行改建時，特意保留了老町家原本的地板、牆壁以及樑柱結構等等，而香氛實驗室亦首次使用了再生木材建構，糅合傳統日式美學和品牌的簡約理念，和富有文化歷史氣息的京都不謀而合。

Le Labo京都町屋分為兩層，一樓是香氛實驗室，穿過主屋和庭院後便是咖啡店，咖啡店提供特色咖啡、茶以及糕點，讓客人邊呷咖啡邊欣賞庭院景觀。

二樓設有兩個榻榻米房間，其中「調香之間」展示了各種精油和調香師的筆記，宛如調香師的工作空間；另一間則為「工匠之間」，品牌將不時工匠和藝術家駐場展覽，向傳統工藝致敬。

Le Labo京都町屋目前已正式營業，如正計劃京都行程，不妨留一點時間去看看！

Le Labo京都町屋

地址：京都府京都市中京区木屋町通四条上る2丁目下樵木町206番地

時間：10am – 7pm







全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇