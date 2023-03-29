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錶壇年度盛事 Watches and Wonders 2023 於日內瓦隆重開幕，奇蹟，鐘錶根本就是奇蹟！此話何解？打從人類學懂計時，奇蹟便發生……時至今日，時計變得垂手可得，你可能早已聽過一千次「睇電話都有時間啦！」，但鐘錶依然走得堅壯，教人趨之若鶩，求錶若渴，奇蹟！鐘錶業無懼疫情，疫情報捷，奇蹟！既然鐘錶業本身就自帶打破一切「地深吸力」的特異功能，就如「我們的遊戲沒有任何界限」的Roger Dubuis（羅杰杜彼）一樣，熱愛打破常理，於本年度Watches and Wonders 推出兩款注目之作，你準備好見證奇蹟未？

可能在很多人心目中，Roger Dubuis 就是一個迷——創立於1995年的品牌，年紀輕輕，卻售價高高，動輒百萬；老實說，能有如此想法實在人之常情，畢竟這行頭最當時得令的品牌都有數百年歷史，傳統、文化、工藝、皇室認證，應有的都有，但鐘錶的奇蹟總是發生於它的不可能之處！Roger Dubuis是少數能在短短十年內便成功自主研發「四大複雜功能」的製錶品牌之一，早年已獲日內瓦印記認證，而品牌在鏤空機芯領域上的發光發亮，更是令萬人愛戴！

榮獲日內瓦印記（Poinçon de Genève）認證，Excalibur Blacklight Spin-Stone™ Monobalancier 王者系列夜光單擺輪腕錶王者系列夜光單擺輪腕錶，好長的名字，好大的官威！錶面先聲奪人，以七彩熒光作賣點，假如閣下對 Blacklight 系列有所了解，此系列無疑是完美展現品牌的美學和卓越性能。

先來談談美學，錶盤上最奪目莫過於由紅色漸變到藍色的尖晶石，為了達到精確色調、均勻性和理想的熒光效果，尖晶石都經合成培養，而這些尖晶石品牌稱之為「Spin-Stone™」，透過首創的切割工藝，每一粒尖晶石都經過精心雕琢，令寶石呈現最經典曲線和最完美的角度。據說，品牌還在為這工藝申請專利中，想飲個頭啖湯，是時候了！性能方面，腕錶搭戴自家RD720SQ自動上鏈機芯，動力儲存增加至72 小時，微型擺陀，可最大限度地減少震動，震動這一環，總是腕錶的天敵，而透過增加一倍擺輪的慣性，提高穩定性，從而達至降低震動，透天而行，奇蹟！限量發行 28 枚，售價：HKD 1,250,000

Roger Dubuis（羅杰杜彼）以超級鐘錶（Hyper Horology™）形容旗下所推出之腕錶作品，能得此稱號，究竟有何過人之處？第二款亮相 Watches and Wonders 2023 的重點之作Monovortex™ Split-Seconds Chronograph 追針計時碼錶，挑戰腕錶業其中一款最為人津津樂道的功能：追針計時！對於精進的計時功能，大家首先想起的莫過於「陀飛輪」，透過這「百轉千回」的強勁功能抵禦地心引力，但這並不是甚麼新鮮事，但Roger Dubuis 今次於 9 時位置的錐形單渦旋陀飛輪（Conical Monovortex™ Tourbillon），而360°的錐形軌道讓腕錶處於手腕的任何角度時，陀飛輪都能確保腕錶的準確度，把腕錶律動機芯的性能提升至極致；此外，圓柱形擺陀（Turborotor Cylindrical Oscillating Weight）設於錶盤的12時位置，地心引力順著旋轉的桶形設計引導至腕錶上，運用地心引力，高效上鏈，且令佩戴者手腕可更自在地運動，就這樣，它又打破了「地深吸力」。計時方面，腕錶搭載RD114機芯，採用雙柱輪系統，並配備被稱為「120° RMC」的120度旋轉分鐘計時器。此組件被設於3時位置，呈等軸星形。指針的三部分分別表示十位數字0、1和2，同時針頭準確地旋轉經過右側的0-9個位數字，而品牌正為此顯示機制申請專利。

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