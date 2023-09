加入最愛專欄 收藏文章

話說中環開了一家新的私人會所,會所有個很有趣的名字叫做 Whale Club,銳意打造一個集多項頂尖生活品味於一身的地方,會所內有一隅為雪茄房。整體由著名室內設計師 Steve Leung 主理,一氣呵成,型格而不失神秘感。筆者今趟是拉著友人鄭總的衫尾,一探 Whale Club 究竟;鄭總是鄙人所認識的典型「金融才俊」,年少致富,事業有成,從此跑車名錶、美酒佳餚、紙醉金迷,卻為人相當隨和,談笑風生(哈,如果你剛好在看,要記得鄙人餐飯。)吞雲吐霧間,我們聊遍了各個話題:美食、葡萄酒、汽車、女人,當然還有腕錶,「我最近排緊呢隻……」他把電話遞過來,筆者瞥了一眼,是 Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM,才俊都愛愛彼,夠典型了吧!

Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM系列

我們今次要認識一個名字:Matthew Williams。國際時裝網站 Business of Fashion 是這樣形容他的:「The skater kid from California worked with creative talent in music, art and fashion before launching his luxury streetwear brand.(來自美國加州的滑板小子,於音樂、藝術及時裝行業大放異彩,及後開展個人高街品牌。)」

有別於一般時裝設計師的低調、神隱、不吃人間煙火,Matthew Williams 的煙火氣滿滿,在時裝圈內外都活得相當高調。曾經是Lady Gaga的男朋友,早於2008至2010年期間,Matthew Williams 曾為 Lady Gaga 的 Haus of Gaga 擔任創作總監,為 Lady Gaga 打造多個今天仍教人津津樂道的造型,不過最為人所津津樂道的莫過他們之間的一段情,而透過當時紅透半邊天的 Lady Gaga,Matthew Williams 迅速擴展了他的人脈及時裝領域,認識到時裝界最響噹噹的大人物,包括 Hedi Slimane、Nicola Formichetti 以及著名攝影師 Nick Knight。(嗱!我知你諗緊乜咖,愛沒有不對。)

2015年是個重要的轉捩點,Matthew Williams 在Slam Jam 創辦人 Luca Benini 的協助下,成立個人品牌 1017 ALYX 9SM,於2016入選LVMH Prize,及後獲Dior 創意總監 Kim Jones 賞識,為 Dior 2019 春夏推出合作系列,創作出品牌沿用至今,也是1017 ALYX 9SM最為人所熟悉的金屬扣件。此外,1017 ALYX 9SM 於2017年起推出男裝,隨即受到 Kanye West、Travis Scott等名人熱捧,風頭一時無兩。承襲著起高人氣和 LVMH 的垂青,Matthew Williams 亦順勢成為 LVMH 旗下法國時裝品牌 Givenchy 的創意總監,更上一層樓。然而,今次 Matthew Williams 以 1017 ALYX 9SM 身份和 Audemars Piguet 推出首次聯乘,故此,我們先來談談 1017 ALYX 9SM 吧!和大多數人一樣,筆者首次見到 1017 ALYX 9SM時,第一冒起的問題是:「點讀?」我們來一一解構,首先,1017 是 Matthew Williams 的生日日期「10月17日」。再者,ALYX 是他女兒的名字,無錯,看來 Matthew Williams 也是個女兒奴的好爸爸,果然女兒都是爸爸的前世情人。最後9SM是地點,SM所指的是 Saint Mark’s Place,是品牌當時成立的 Studio 的地址。

對於今次的聯乘,Matthew Williams是這樣形容的「A collaboration like this allows for me to explore and extend my knowledge to another area of excellence.(今次聯乘讓我拓闊知識領域到另一個非凡景界。)」是次共推出四款作品,分別以 Audemars Piguet 最教人趨之若鶩的兩大系列 Royal Oak 及 Royal Oak Offshore 為主軸,各自推出兩款作品。Royal Oak 方面,腕錶以18K金為基礎,37毫米自動上鏈錶盤,具備時、分、秒針,錶面經過霧面打磨處理,更見質感,錶盤中央(當然)置入當眼的1017 ALYX 9SM標誌。而另一款Royal Oak 腕錶,則在此基礎上,以41毫米錶盤,以簡約美學設計,讓錶面上的計時器消失無蹤,只留下三根指針於3、6和9點鐘位置旋轉計時,簡約而高貴,正好迎合時下所流行的 Quiet Luxury 趨勢。另一方面,Royal Oak Offshore 系列同樣推出兩款作品,皆以42毫米錶盤作基礎,而分別採用18K白金及黃金材質,搭載自動上鏈搭載4404一體整合計時碼錶機芯,配備飛返功能,同樣地錶面上只設有三根指針於6、9和12點鐘位置旋轉計時,而3點鐘位置則設有日期顯示,而錶盤中央同樣設有顯眼的1017 ALYX 9SM標誌,高貴大方,直接了當。

了解過今趟 Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM 之後,尤其受其乾淨利落的線條和設計所吸引,不禁令人想起 1017 ALYX 9SM 自家設計的金屬扣件,同樣的簡潔大方,實用性與時尚感紛紛呈現得淋漓盡致。站在設計的角度,很多時候,設計是「加法」,加入不同的想法,加入不同的功能,加入不同的細節,然後,今次 Matthew Williams 的作品之所以令人眼前一亮在於反其道而行之,以「減法」為主,以更精練的角度出發,只保留品牌精髓,加以提昇,簡約而有細節,實在亮眼。而從 Audemars Piguet 而言, Matthew Williams 所帶來的設計感實在相當出色,但值得留意的一點是,品牌近年先後推出 Black Panther 和 Spiderman 聯乘,無疑是要帶入街頭文化,為品牌注入年輕活力,但話說回頭,是潮人老了,還是年輕人購買了強勁了,大家自有分曉。最後筆者會去親身會一會這個系列,我們IG相見再分享,有請。







