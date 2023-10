Watch & Jewelry 虢礫緙嘞 - Karl Lui



加入最愛專欄 收藏文章 積家、萬國、愛彼全新腕錶!大型飛行員腕錶特別版、超薄大師系列月相腕錶登場! 「你,最近還好嗎?」那天和眾朋友坐於个園竹語的大圓枱,吃著第二還是第三者大閘蟹,友人突然間問到。「除了忙之外,沒甚麼大投訴吧!」筆者答道。走馬看花,四季交替如梭,一轉眼來到蟹季,實在忙得不可開交,卻又忙得不亦樂乎。然而,深感抱歉,在工作和工作之間,拾棄了生活,也停更了數期;假如你也和筆者一樣,或許我們都該戴上「骷髏骨表盤」,不時提醒一下自己時間的萬般不回頭。回過神來,又來到最新一期《虢礫緙嘞》,又剛好近期不乏新錶發佈,那麼,事不宜遲,一齊來看過究竟。 首先登場的有積家 Jaeger-LeCoultre 的新作 MASTER ULTRA THIN MOON 超薄大師系列月相腕錶。超薄,究竟有幾薄呀?腕錶直徑39毫米,而只厚9.3毫米。當然,對於一眾老錶迷來說,這不是真正的超薄,畢竟講起超薄立即令人想起只有2毫米薄的伯爵 Piaget 以及寶格麗 Bvlgari 那號稱全球最薄只有1.8毫米的腕錶。然而,此「超薄」不同彼「超薄」。積家 Jaeger-LeCoultre 的超薄大師系列每每結合複雜製錶功能於超薄錶殼之中,曾先後結合過標誌性的陀飛輪月相、萬年曆複雜功能於超薄機身,而今趟推出的新作則是加入了迷人的月相顯示,挑戰複雜功能腕錶的製作工藝和可能性。月相顯示與亮面藍色太陽放射狀飾紋錶盤和鏡面拋光月相圓盤展現優美對比,同時,日期顯示設於圍繞月相視窗的圓環,為錶盤上的主要複雜功能營造視覺焦點。遲來的月相錶,是中秋節後的追月活動嗎? 再來,話風一轉,來到萬國錶IWC的最新力作重新演繹傳奇的大型飛行員腕錶「MARKUS BÜHLER」特別版。第一個問題是,究竟誰是Markus Bühler?他其實是沙夫豪森IWC萬國錶腕錶和機芯組裝副總監。而第二個問題是,為何要特意出一款腕錶向他致敬呢?這背後實在有一個有趣的小故事,有別於向一代偉人或是明星名人致敬的聯名款式,今次的「MARKUS BÜHLER」特別版是向技術致敬。Markus Bühler 在 IWC萬國錶作為製錶學徒的最後一年,參加了一場比賽,比賽中他創作了一件獨特的作品:在陀飛輪中,擺輪和擒縱機構安裝在每分鐘繞軸自轉一圈的小巧框架上。質量和慣性越大,保持機構運動所需的能量就越多。減輕重量成為所有陀飛輪結構的關注重點,Bühler 把渦輪變成陀飛輪框架的上半部,取代調節器,從而避免渦輪給裝置增加額外的重量。渦輪同時也令人聯想起飛機,實在和飛行員腕錶的形象不謀而合。事實上,初代大型飛行員腕錶「Markus Bühler」特別版曾於2008年推出,今次再次亮相,實在機會難得,有買趁手,飛機係唔等人。 壓軸登場,有來自愛彼 Audemars Piguet 的最新腕錶作品愛彼 CODE 11.59 系列,而今次系列首次推出38毫米錶殼尺寸,創作出兩款自動上鏈腕錶,並採用18K玫瑰金錶殼,分別搭配紫色和象牙白色漣漪紋錶面,現代感十足的新作搭載5900機芯,具備時、分、秒及日期顯示功能。假如你有留意開愛彼 CODE 11.59 系列,不難發現之前曾經推出過41及42毫米,而今次以更細小的尺寸出發,無疑是看準了小錶殼所帶來的優雅感覺,與愛彼 CODE 11.59 的氣質互相呼應。新作同樣呼應了愛彼的標誌性設計,以錶殼中層的八角錶身作亮點,嵌入超薄錶圈與圓形底蓋之間。錶面壓印全新花紋,由品牌和瑞士機刻雕花師 Yann von Kaenel 攜手開發,具漸層結構,從錶面中央向外蕩漾開來,數百個凹點散佈其間,營造出獨特且富有動感的色彩效果。由此可見,愛彼 CODE 11.59 系列是要開闢新客路,在經典的 Royal Oak 系列之外,另闢蹊徑,增加多元時尚風格審美,讓不多審美風格的客人都能一一落戶愛彼。





