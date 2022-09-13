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繼四月的 Watches & Wonders 錶展以後，八月底再來個 Geneva Watch Days。參展品牌眾多，包括 BVLGARI、H. Moser & Cie.、Hautlence、Corum、Breitling、Oris、Urwerk …… 等等。眾多品牌中，以 BVLGARI 最進取，這已經是品牌今年參展的第三個錶展，年初的 LVMH Watch Week、之後 Watches & Wonders，再到 Geneva Watch Days。每次都不是 「Hea 做」，新作依然為錶迷帶來驚喜。

#1 BVLGARI Octo Finissimo Skeleton 8 Days

四個月前品牌以 Octo Finissimo 作主打，這源於古羅馬建築元素的八角形錶殼，與錶圈形成方中帶圓的對比效果，展現意式美學，是品牌其中一個標誌性系列。今次再增添新成員，以華貴的金色隆重登場。Octo Finissimo Skeleton 8 Days 沒有呈現如土豪般的金光璀璨，反而顯得優雅時尚。鏤空結構令全新自製機芯完美地展現，充滿機械感而不影響腕錶的易讀性，配備 8 日動力貯存，耐力驚人。

腕錶配備 40 毫米緞面拋光玫瑰金八角形錶殼，厚度 5.95 毫米，透明藍寶石水晶底蓋下可見全新研發的 BVL 199 SK 手動上鍊機芯，纖薄卻蘊藏長達 8 日的動力貯存。鏤空設計突顯腕錶的通透感，展現出剛硬的線條之餘亦留下一絲輕巧的感覺。金色時標配搭噴砂霧面煤黑的機芯結構令讀時變得清晰，點綴以棕色鱷魚皮錶帶，如紳士般展示翩翩風度。另一方面，腕錶的 7 點半位置設有小秒針盤，而動力貯存顯示則以軌道式的造型在上方蜿蜒而下。

詳情可查詢：https://www.bulgari.com/en-hk/







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