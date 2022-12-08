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尋寶女生日誌 - Kogi Ko

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08/12/2022

Everyday Watches！每個人都需要一枚日常鏈帶錶：Bell & Ross、Tudor、Breitling 有甚麼好選擇？

#Watch #腕錶 #手錶 #Bell & Ross #Tudor #Breitling #鏈帶錶 #Super Chronomat Automatic 38

　　疫情開始以後，普遍人都保持勤洗手的習慣，配備鏈帶的腕錶被水濺到也不怕，因此我這兩年亦比較常戴鏈帶錶。作為日用鏈帶錶，除了報時精準，容易佩襯是相當重要的一環。

 

 

 

BR-X5

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　走在創新設計前線的 Bell & Ross，其時計作品結合實用功能及簡潔美學。自 2019年推出陽剛而優雅的 BR05 系列腕錶後，品牌延續都市時尚風格，BR-X5 系列型格登場。早前 Bell & Ross 舉行新品發佈會，就邀請了張繼聰及朱鑑然演繹全新腕錶，當中朱鑑然手上佩戴的就是鏈帶款。

 

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　錶殼口徑 41 毫米，BR-X5 繼續採用「方中帶圓」的設計，多層結構令其更有質量，中間部份與錶冠護肩由同一塊鋼材一體切割而成，四角的螺絲貫穿錶殼，將前後兩塊鋼板、方形錶圈、橡膠環圈及錶背固定好；防水達 100 米深。

 

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

　　緞面打磨及拋光不銹鋼鏈帶款備有黑色或冰藍色的錶盤，日曆視窗設於 3 點鐘位置，9 點鐘位置則設動力貯存顯示。不銹鋼錶殼內藏 Calibre BR-CAL.323 自動機芯，備有大概三日動力，是由品牌與著名機芯廠 Kenissi 攜手設計及研發而成，可於藍寶石錶背一窺究竟。

 

Photo Courtesy of Bell & Ross

 

 

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