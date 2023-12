Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 戴上Pilot Watch滿足飛行欲望!Breitling新作 Avenger 系列強勢登場、Bell & Ross 全新 BR03 延續經典傳奇 剛安排了五日四夜的假期,結果當中兩天除了午飯和晚飯之外都要工作,惟有期待下一個旅程,同時看看Breitling 及 Bell & Ross 最新推出的腕錶滿足一下飛行欲望。 一向作為飛行腕錶代表之一的 Breitling 最近舉辦新錶發佈活動,繼之前Navitimer之後,Avenger 系列新作強勢登場,品牌特別邀請了古天樂、余香凝擔任活動嘉賓,聯同司儀陳貝兒及品牌亞洲區總裁 Alvin Soon 演繹全新時計。這款腕錶專為噴射機飛行員打造,全面升級,當中的計時錶款更內置品牌自家 B01 機芯。 配備44毫米直徑錶殼的 Average B01 Chronograph 44 及 Average B01 Chronograph 44 Night Mission 均搭載百年靈自製 01 型機芯,為腕錶提供 70 小時動力貯備,備 COSC 認證,透視於藍寶石水晶錶背底蓋內。前者備有多色選擇,包括藍色、綠色、黑色或沙色,配襯日常不同造型。錶面綴有棒形時標,搭紅色尖端計時指針。後者 Avenger Night Mission 以型格路線示人,錶殼和錶圈由防刮黑色陶瓷材質製成,配鮮黃色或碳黑錶盤,錶盤數字尤其清晰易讀。 去旅行最適合配戴 GMT 腕錶,清楚知道當地及原居地時間。Avenger Automatic GMT 以紅色世界時間指針沿著 24 小時旋轉錶圈指示世界標準時間。同樣採用直徑 44 毫米錶殼,不銹鋼材質的腕錶搭載有 COSC 認證的百年靈 32 型機芯,具約 42 小時動力貯存。有黑色或海軍藍色錶盤可供選擇,綴以軍用皮革錶帶或不銹鋼錶鏈。



【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯!► 立即訂閱 1

2

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

戴上Pilot Watch滿足飛行欲望!Breitling新作 Avenger 系列強勢登場、Bell & Ross 全新 BR03 延續經典傳奇 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/kogiko/44608 【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯! ► 立即訂閱https://www.youtube.com/channel/UCfxnvAtO9wcm8bAVYIpsABw?sub_confirmation=1 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close